Вишкіл і сопричастя. У Ватикані відбулися курси для нововисвячених єпископів

Понад 260 ієрархів взяли участь у щорічних курсах, які відомства Римської курії, відповідальні за призначення єпископів, організовують у вересні для новопризначених архипастирів.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / ks. Paweł Rytel-Andrianik – Ватикан

У суботу, 21 вересня 2024 р., у Ватикані завершився навчальний курс для нових єпископів, що розпочався попередньої неділі. Щорічна ініціатива в діяльності Римської курії, організована Дикастеріями у справах єпископів, Східних Церков та євангелізації (Відділ першої євангелізації та нових партикулярних Церков), цього року зібрала 267 ієрархів, між якими були греко-католицькі єпископи з України та два єпископи УГКЦ з Канади. Серед завдань згаданих дикастерій є допомагати Папі у делікатному завданні вибору єпископів.

Як завжди, ієрархи були розділені на дві групи: 153 приїхали з 46 різних країн давньої присутності Церкви, з них 25 єпископів східного обряду та п'ять, які виконують служіння в Римській курії, а 114 єпископів походили з теренів, які перебувають у віданні Дикастерії євангелізації. Цього року вперше частина робочих сесій була проведена разом для двох груп.

Нововисвячені єпископи також мали нагоду поспілкуватися з Папою Франциском. Учасників курсу, організованого Дикастеріями у справах єпископів та Східних Церков Святіший Отець прийняв 19 вересня, а тих, які походять з місійних теренів – 21 вересня. Такі зустрічі відбуваються за зачиненими дверима у формі запитань і відповідей. Крім того, єпископи служили Євхаристійні богослужіння в римських базиліках і храмах, мали зустрічі з очільниками різних дикастерій та Державного Секретаріату.

«Це були насичені дні, – зазначили організатори, – в яких переживалися моменти формування та сопричастя, щоб разом з новими єпископами пережити конкретний досвід дару єпископської колегіальності в чуттєвій та дієвій єдності з Наступником святого Петра».