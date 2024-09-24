Кардинал Паролін на Саміті майбутнього: основа – дана Богом гідність людини

Виступаючи під час Саміту майбутнього, Державний Секретар Святого Престолу вказав на деякі кроки, які необхідно переосмислити у низці сфер, озвучив зауваження Святого Престолу щодо певних термінів, використаних в Пакті про майбутнє, та наголосив на важливості діалогу в будуванні майбутнього.

Світлана Духович – Ватикан



Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін взяв участь у Саміті майбутнього (Summit of the Future), що проходить в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку. Як зазначається на офіційному веб-порталі саміту, «це подія високого рівня, яка об'єднує світових лідерів для формування нового міжнародного консенсусу стосовно того, як забезпечити краще сьогодення і захистити майбутнє». Ключовим документом цього саміту є Пакт про майбутнє, який було ухвалено на Генеральній асамблеї ООН у неділю, 22 вересня 2024 року.

Виступаючи з доповіддю на саміті у понеділок, 23 вересня, кардинал Паролін підкреслив, що цей саміт відбувається «на тлі очевидної кризи системи багатосторонньості». «Це значною мірою пов'язано з послабленням довіри між країнами, про що свідчить зростаюча поширеність та інтенсивність конфліктів», – зауважив він, додаючи, що цей саміт повинен стати джерелом і причиною для надії. Доповідач навів цитату Папи Франциска з його відеопослання до учасників ТЕD конференції на тему «Майбутнє ти», що відбулася у Ванкувері (Канада) у 2017 р.: «сподіватися не означає бути оптимістично наївним і ігнорувати трагедію, з якою стикається людство. Надія – це чеснота серця, яке не замикається в темряві, не затримується на минулому, не просто живе сьогоденням, але здатне бачити завтрашній день».

«Майбутнє, – наголосив Державний Секретар Святого Престолу, – повинно будуватися на фундаменті таких принципів, як невід'ємна, дана Богом гідність кожної людини, сприяння всебічному людському розвитку, рівність і суверенна гідність усіх націй, а також встановлення довіри між ними».

Практичні кроки на шляху до майбутнього

У цьому контексті доповідач вказав на деякі практичні кроки, які необхідно переосмислити у низці сфер. Перший крок, за його словами, стосується викорінення бідності, бо від розвитку залежить утвердження миру. «Отже, мирне і процвітаюче майбутнє, – підкреслив кардинал Паролін, – вимагає політичної волі для використання всіх можливих засобів для досягнення сталого розвитку. Це включає реформування міжнародних фінансових інституцій, реструктуризацію та реалізацію стратегій списання боргів».

По-друге, забезпечення миру, як наголосив очільник ватиканської дипломатії, «вимагає здійснення загального роззброєння і, зокрема, повної ліквідації ядерної зброї». «Потрібно відкинути вузькі геополітичні міркування і протистояти сильним економічним лобі для того, щоб захистити людську гідність і забезпечити майбутнє, в якому всі люди – як окремі особи, так і спільноти – зможуть користуватися цілісним розвитком», – сказав він.

Третій крок, на який вказав доповідач, – це регулювання технології, а зокрема штучного інтелекту. Святий Престол, за його словами, виступає за нормативну базу етики ШІ, яка охоплює життєвий цикл ШІ і стосується, серед іншого, захисту даних, підзвітності та впливу ШІ на зайнятість.

Зауваження щодо певних термінів Пакту про майбутнє

У своїй промові кардинал Пʼєтро Паролін висловив також деякі зауваження Святого Престолу стосовно деяких концепцій, використаних в Пакті про майбутнє і додатків до нього. Перше застереження стосується термінів “сексуальне і репродуктивне здоров'я” та “репродуктивні права”. «Святий Престол, – зазначив він, – вважає, що ці терміни стосуються цілісної концепції здоров'я, яка охоплює, кожен у свій спосіб, людину в усій повноті її особистості, розум і тіло, і яка сприяє досягненню особистої зрілості в сексуальному житті, взаємній любові та прийнятті рішень, що характеризують подружні стосунки між чоловіком і жінкою відповідно до моральних норм. Святий Престол не розглядає аборт або доступ до аборту чи абортивних засобів виміром цих термінів».

Друге зауваження стосується терміну “гендер”. Як підкреслив кардинал Паролін, «Святий Престол розуміє цей термін як такий, що ґрунтується на біологічній статевій приналежності до чоловічої чи жіночої статі».

Важливість діалогу

На завершення Державний Секретар Святого Престолу вказав на важливість діалогу як необхідного засобу для будування спільного майбутнього. «Сьогодні відчуття приналежності до єдиної людської родини зникає, а мрія про спільні зусилля заради справедливості та миру здається застарілою та утопічною. Це не мусить бути так, якщо є бажання долучитися до справжнього діалогу», – сказав він, процитувавши також вислів із звернення Папи Франциска до Генеральної Асамблеї ООН у 2015 році: «Теперішній час запрошує нас надати пріоритет діям, які породжують нові процеси в суспільстві, щоб принести плід у значущих та позитивних історичних подіях».