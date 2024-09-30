Розпочалася духовна віднова для учасників синодальної асамблеї

Дводенні реколекції завершаться покаянним богослужінням, а в середу відбудеться офіційне відкриття другої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду Єпископів, тема якої: «Задля синодальної Церкви: сопричастя, участь і місія».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Бути відкритими на дію Святого Духа, увійти в перспективу молитви, віри та зустрічі з Богом заохотив учасників другої сесії XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду Єпископів Генеральний секретар Синоду кардинал Маріо Ґрек. Із цими словами заохочення він завернувся перед початком дводенної духовної віднови, яку для учасників асамблеї в понеділок, 30 вересня та у вівторок, 1 жовтня, провадять домініканець о. Тімоті Редкліфф і бенедиктинка мати Марія Іньяція Анджеліні.

«Хоча ми походимо з різних помісних Церков, у кожної з яких є своє багатство, свої виклики, кожна з яких віддана оновленню та пошуку нових шляхів і нової мови, щоб говорити про Ісуса сучасним людям, ми “сіли разом”, щоб зберегти надбання Церкви через неподільну спадщину, якою потрібно ділитися з усіма, нікого не виключаючи», – підкреслив кардинал Ґрек.

Генеральний секретар Синоду зазначив, що «синодальне зібрання є “священним місцем” зустрічі з Господом, Який присутній там, де двоє чи троє збираються в Його ім'я. Або ми ввійдемо в цю перспективу молитви, віри, зустрічі з Богом, або ми не будемо жити автентичним синодальним стилем, не отримаємо досвіду синодальності. Бо синод може бути лише молитвою, літургією, в якій головною дійовою особою є не ми, а Святий Дух». Він наголосив, що необхідно скинути з себе все зайве, «бо слухання – це радикальна дія оголення себе перед іншими і перед Богом».

Духовна віднова завершиться покаянним богослужінням в базиліці Святого Петра ввечері, 1 жовтня. Наступного дня Папа Франциск очолить Святу Месу з нагоди відкриття другої сесії синодальної асамблеї, а після обіду відбудеться перше засідання.