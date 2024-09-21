Державний Секретар Святого Престолу братиме участь в 79 Генасамблеї ООН

Кардинал Пʼєтро Паролін вирушає до США, де перебуватиме від 22 до 30 вересня, беручи участь у зустрічах Тижня високого рівня в рамках чергової Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. У програмі візиту запланована Свята Меса з нагоди 60-річчя представництва Святого Престолу при ООН.

Vatican News

Від неділі 22 вересня до понеділка 30 вересня 2024 р. кардинал Пʼєтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, перебуватиме в Нью-Йорку, де братиме участь у роботі 79-ї Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляється в дописі на акаунті Державного Секретаріату @TerzaLoggia в соціальній мережі «Х», який інформує про те, що кардинал візьме участь у Саміті майбутнього і Тижні високого рівня 2024 року разом з главами держав і урядів. Він також відслужить Святу Месу з нагоди 60-річчя представництва Святого Престолу при ООН.

У центрі уваги 79-ї Генеральної Асамблеї ООН буде підтримка багатосторонніх рішень, які ґрунтуються на Статуті ООН, та прискорення зусиль з реалізації Порядку денного 2030 та Цілей сталого розвитку. Серед пріоритетів - підтримка миру та міжнародної безпеки, сприяння сталому розвитку, боротьба зі зміною клімату, втратою біорізноманіття та забрудненням довкілля.