Чергові плоди діалогу між Святим Престолом і китайським урядом

Ватиканська пресслужба поширила заяву, що виражає задоволення Святого Престолу з приводу офіційного визнання з точки зору цивільного права преосвященного Мельхіора Ші Хунчжена Ординаріяєм Тяньцзіня.

Vatican News

«Святий Престол із задоволенням довідався, що сьогодні, 27 серпня 2024 р., Його Преосвященство Мельхіор Ші Хунчжен офіційно визнаний Єпископом Тяньцзіня в рамках цивільного правопорядку», – повідомляє ватиканська пресслужба, коментуючи новину, що стосується ієрарха в Китайській Народній Республіці, додаючи, що «цей крок є позитивним плодом діалогу, започаткованого цими роками між Святим Престолом і китайською владою».

Спископ Ші Хунчжен, 1929 року народження, був висвячений на священика 4 липня 1954 року, а 15 червня 1982 року висвячений на коадʼютора Тяньцзіня. Він став наступником преосвященного Стефана Лі Сіде в червні 2019 року. Тяньцзіньська дієцезія налічує приблизно 56 тисяч вірних, розподілених у 21 парафії, яким служать 62 священики та значна кількість черниць.