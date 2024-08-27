Чергові плоди діалогу між Святим Престолом і китайським урядом
Vatican News
«Святий Престол із задоволенням довідався, що сьогодні, 27 серпня 2024 р., Його Преосвященство Мельхіор Ші Хунчжен офіційно визнаний Єпископом Тяньцзіня в рамках цивільного правопорядку», – повідомляє ватиканська пресслужба, коментуючи новину, що стосується ієрарха в Китайській Народній Республіці, додаючи, що «цей крок є позитивним плодом діалогу, започаткованого цими роками між Святим Престолом і китайською владою».
Спископ Ші Хунчжен, 1929 року народження, був висвячений на священика 4 липня 1954 року, а 15 червня 1982 року висвячений на коадʼютора Тяньцзіня. Він став наступником преосвященного Стефана Лі Сіде в червні 2019 року. Тяньцзіньська дієцезія налічує приблизно 56 тисяч вірних, розподілених у 21 парафії, яким служать 62 священики та значна кількість черниць.