У Ватикані оголосили тему Послання Папи Франциска на Всесвітній день миру 2025

Розпочинаючи наступник рік, що буде Святим Роком, молитвою за мир, Папа Франциск заохочує звернути погляд на надію, що випливає з ювілейної традиції прощення боргів, щоб знайти орієнтири, які приведуть до навернення, яке є передумовою справжнього миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Прости нам провини наші: даруй нам твій мир» – такою є тема, яку Папа Франциск обрав для наступного Всесвітнього дня миру, який відзначатиметься 1 січня 2025 року. Як зазначається в повідомленні Дикастерії служіння цілісному розвиткові людини, тема 58-го Всесвітнього дня миру виявляє природну співзвучність з біблійним та церковним сенсом Ювілейного року і натхненна, зокрема, енцикліками «Laudato si»’ та «Fratelli tutti», особливо – поняттями надії та прощення, які є серцем Ювілею. Йдеться на заклик до навернення, спрямований не на засудження, а на примирення.

Обравши відправною точкою спостереження дійсності конфліктів і соціальних гріхів, які сьогодні гнітять людство, дивлячись на надію, властиву ювілейній традиції відпущення гріхів/скасування боргів та на роздуми Отців Церкви, можна знайти конкретні орієнтири, які приведуть до вкрай необхідних змін у духовній, моральній, соціальній, економічній, екологічній та культурній сферах.

Лише зі справжнього навернення, особистого, спільнотного та міжнародного, зможе розквітнути справжній мир, який проявляється не лише у завершенні воєн, але й у новій реальності, в якій зцілюються рани та визнається гідність кожної людини.