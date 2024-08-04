Святий Престол про відкриття Олімпіади: ні висміюванню переконань інших

У заяві висловлено жаль з приводу деяких сцен на церемонії відкриття Олімпійських Ігор, «престижної події, де весь світ об'єднується навколо спільних цінностей» і де «не повинно бути жодних підтекстів, які висміюють релігійні переконання численних людей».

Vatican News

Смуток і жаль висловив Святий Престол у комюніке з приводу церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі, що відбулася 26 липня 2024 року. «Святий Престол, – читаємо в тексті, – засмучений певними сценами на церемонії відкриття Паризьких Олімпійських ігор і не може не приєднатися до голосів, які піднеслися цими днями, щоб висловити жаль з приводу образи, завданої багатьом християнам і віруючим інших релігій».

«У престижній події, в якій весь світ об'єднується навколо спільних цінностей, – йдеться далі в заяві, – не повинно бути жодних підтекстів, які висміюють релігійні переконання численних людей». На закінчення Святий Престол вказує, що «свобода висловлення, яка, очевидно, не ставиться під сумнів, знаходить свою межу в пошані до інших».