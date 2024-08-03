Дикастерія віровчення: розʼяснення щодо Еленіти де Хесус з Порто-Ріко

Префект Дикастерії віровчення кардинал Віктор Мануель Фернандес опублікував роз'яснення щодо ймовірних надприродних явищ, пов'язаних із Санктуарієм Святої Гори в Пуерто-Ріко та з постаттю Еленіти де Хесус, що жила в XIX сторіччі.

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Кардинал Віктор Мануель Фернандес, Префект Дикастерії доктрини віри, у листі, затвердженому Папою Франциском, до єпископа Еусебіо Рамоса Моралеса, ординарія Каґуаса (Пуерто-Ріко), подає вказівки щодо ймовірних надприродних подій, пов'язаних з санктуарієм Святої Гори, що на південному сході острова, та з Еленітою де Хесус, місіонеркою-катехиткою, яка жила між 1800 і 1900 роками.

Префект Дикастерії віровчення посилається у своєму листі на декрет єпископа Моралеса від 26 листопада 2018 року, в якому зазначалося, що «Еленіта була жінкою, яка як місіонерка-катехитка служила Церкві у вирішальний момент історії, коли католицька віра опинилася під серйозною загрозою». Кардинал Фернандес згадує також лист єпископа, в якому пояснюється, що Еленіта заступалася за бідний народ і що «вона ходила серед них як учениця Ісуса і під покровом Діви Марії». «У різних оповіданнях про Еленіту елементи її життя і смерті переплітаються з іншими символічними елементами, які поєднують в собі народну уяву і які в різний спосіб стають вираженням вдячності цій прекрасній жіночій постаті», – читаємо в листі кардинала.

Префект Дикастерії доктрини віри також зауважує, що зі свідчень, зібраних у вищезгаданому декреті, випливає, що люди називали Еленіту “матір'ю” за її добрі якості, а також, що вона мала сильну набожність до Діви Марії і спонукала до почитання Богородиці з гори Кармель. Кардинал пише, що в житті Еленіти є «ознаки її великого єднання зі страждаючим Христом Ісусом» і що в її діяннях було видно «продовження любові Марії, Матері Небесної». «Різні свідки кажуть, що вона виглядала як Богородиця, а дехто з надмірного захоплення припускався помилки, стверджуючи, що вона була самою Богородицею», – зазначає він, додаючи, що в ті часи і тих місцях самі місіонери-катехити використовували деякі висловлювання (щось подібне до висловів “я належу”, “я ототожнюю себе”), які могли призвести до плутанини серед людей. Отож, як підкреслив Префект Дикастерії віровчення, сьогодні слід уникати будь-якого натяку на ототожнення Еленіти де Хесус з Ісусом Христом та Пречистою Дівою Марією.

Тому єпископ Каґуаса уповноважений, згідно з новими Нормами розпізнавання ймовірних надприродних явищ (17 травня 2024 року), оголосити, що «явище визнається не надприродним». Як підкреслює кардинал, «це повинно також стосуватися неавтентичних об'явлень або залишків крові, які не підлягають почитанню».

Одночасно, кардинал Фернандес погоджується з ординарієм Каґуаса, що «постать Еленіти де Хесус має велику цінність для Церкви Пуерто-Ріко і повинна розглядатися як спонука до відданого служіння Царству Божому».