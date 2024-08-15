Кардинал Дзуппі провів розмову зі спеціальним представником уряду Китаю

За повідомленням пресслужби Святого Престолу, під час телефонної розмови між Лі Хуеєм і кардиналом Дзуппі, який минулого року з доручення Папи відвідав Київ, Москву, Вашингтон і Пекін у пошуках шляхів до миру в Україні, було висловлено занепокоєння поточною ситуацією.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що вранці, 14 серпня 2024 р., відбулася телефонна розмова між Спеціальним Представником китайського уряду з євроазійських питань Лі Хуеєм та кардиналом Маттео Дзуппі, як посланцем Папи Франциска для пошуків шляхів до миру в Україні. «Під час телефонної розмови було висловлено велике занепокоєння ситуацією та наголошено на необхідності сприяння діалогу між сторонами з відповідними міжнародними гарантіями для досягнення справедливого і тривалого миру», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що кардинал Маттео Дзуппі, Архиєпископ Болоньї та Голова Італійської єпископської конференції, в рамках своєї місії посланця Папи Франциска з питань досягнення миру в Україні, від 13 до 15 вересня 2023 року здійснював візит у Китай, де був прийнятий у Міністерстві закордонних справ і мав зустріч із спецпредставником Лі Хуеєм. Візит до Пекіна відбувся після візитів до Києва, Москви та Вашингтона.