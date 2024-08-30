Дикастерія доктрини віри схвалила культ Богородиці Милосердя в Пелльвуазен

Префект Дикастерії доктрини віри погодив рішення Архиєпископа Буржа про видання декрету «nihil obstat» щодо набожності в Марійському санктуарії в центральній Франції, де вбога служниця Естель Фаґетт нібито мала об’явлення Діви Марії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Хоча це не є поточною практикою Дикастерії доктрини віри «висловлюватися про надприродний характер або божественне походження надприродних явищ і ймовірних послань, висловлювання, які Естель представила як такі, що походять від Діви Марії, мають особливу цінність, що дозволяє нам розгледіти дію Святого Духа серед цього духовного досвіду». Так написав кардинал Віктор Мануель Фернандес у листі, адресованому Преосвященному Жерому Даніелю Бо, Архиєпископу Буржа, Франція, в якому він дав свою згоду на запропонований ієрархом декрет «nihil obstat» щодо культу «Богоматері Милосердя», вшанованої в санктуарії Пелльвуазен, невеликому містечку в центральній Франції, де в 1876 році бідна служниця Естель Фаґетт, як вона стверджувала, мала декілька об'явлень Діви Марії. Лист під час аудієнції 22 серпня 2024 р. затвердив Папа Франциск.

Рекомендована набожність

Префект Дикастерії доктрини віри стверджує, що не тільки «немає жодних доктринальних, моральних чи інших заперечень проти цієї духовної події», ба більше, в цьому випадку «набожність, яка вже процвітає, особливо рекомендується тим, хто вільно бажає її дотримуватися», оскільки вона пропонує «шлях духовної простоти, довіри, любові, який може принести велику користь» і який, «безумовно, буде корисним для всієї Церкви».

Лист до Матері та зцілення

Естель народилася 12 вересня 1843 року в дуже бідній сім'ї. Щоб забезпечити себе і своїх батьків, вона спочатку працювала прачкою, а потім покоївкою. Вона серйозно захворіла, і її життя було в небезпеці. У цей момент вона вирішує написати листа до Богородиці з проханням про своє одужання, щоб вона могла продовжувати підтримувати своїх бідних батьків. Її слова, як зазначає кардинал Фернандес, вражають своєю простотою, ясністю і смиренням. Але зрештою вона ввіряється Божій волю. «Ця великодушна відданість іншим, це життя, яке звикло піклуватися про інших, – це те, що найбільше зворушило серце Матері», Яка, за словами префекта, «вміє розпізнавати все те добро, яке ховається за нашими словами».

Жінка розповідає, що в лютому 1876 року, коли їй було 32 роки, почалися перші об'явлення: під час п'ятого, як і обіцяла Марія, вона отримала повне зцілення. Естель дуже чітко розуміє, що сталося: Богородиця здобула це зцілення від свого Сина. Вона все приписує Христу, це Христос прислухався до заступництва Своєї Матері. Це зцілення буле підтверджене як чудесне Архиєпископом Буржа 8 вересня 1893 року за згодою тодішньої Священної Канцелярії.

Деякі послання Діви Марії

У своїх посланнях Марія виявляє до Естель всю свою близькість і ніжність, підбадьорюючи її словами: «Нічого не бійся, ти моя донька», «Якщо хочеш бути на службі у Мене, будь простою», « Будь відважною», «Я невидимо буду поруч з тобою [...] Тобі нема чого боятися», «Я обираю малих і немічних для Своєї слави». А далі заклики зберігати мир: «Спокійно, донечко, будь терпеливою, ти страждатимеш, але Я поруч», «Я хотіла б, щоб ти була ще спокійнішою [...] Тобі треба відпочити». Заклик, звернений також до Церкви: «У Церкві немає того спокою, якого я прагну».

Часто, як стверджує в листі кардинал префект, «навіть більше, ніж небагатослівність Марії, вражає Її мовчазна присутність, те довге мовчання, під час якого погляд Матері зцілює душу». Естель пише: «Боже, яка Вона була прекрасна! Вона довго залишалася нерухомою, нічого не кажучи [...] Після цього мовчання Вона подивилася на мене; я не знаю, що я відчувала; якою щасливою я була!», «Вона нічого мені не сказала. Потім подивилася на мене з великою добротою і відійшла», «Вона завжди дивилася на мене з усмішкою», «Яка краса і яка ніжність!», «Яка доброта в Її очах і яке милосердя!».

Скапулярій із зображенням Пресвятого Серця

«Досвід Пелльвуазен, – далі пише Префект Дикастерії доктрини віри, – є Марійським, але в той же час він – сильно Христологічним». Тому «Пречиста Діва звертається до Естель з великим проханням, щоб вона поширювала скапулярій із зображенням Христового Серця, а великим посланням Марії є запрошення звертатися до цього люблячого Серця». Показуючи Естель скапулярій із зображенням Пресвятого Христового Серця, Марія промовляє: «Скарбниці Мого Сина вже давно відкриті [...] Я люблю цю набожність». Естель приймає це прохання поширювати набожність до Господнього Серця. «Серце Христове, – зазначає кардинал Фернандес, – ніколи не буває байдужим, воно дозволяє, щоб нашим щирі і люблячі благання торкнулися його, особливо, коли Його Серця торкається Мати». Життя Естель пройшло в смиренні серед багатьох випробувань, звинувачень і наклепів. У 1925 році вона вступила до домініканського Третього Ордену. Померла в Пелльвуазені 23 серпня 1929 року, маючи майже 86 років.

Схвалення Римських Архиєреїв

Кардинал нагадує, що різні Папи санкціонували прояви набожності, пов'язані з «Богородицею Милосердя», також відомою під титулом «Всемилостива Мати»: в 1892 році Лев XIII надав відпуст паломникам, які приїжджали в Пелльвуазен, а в 1900 році він визнав скапулярій Пресвятого Серця. Венедикт XV у 1915 році, отримуючи скапулярій, підтвердив, що «Пелльвуазен був обраний Пресвятою Богородицею як особливе місце для поширення своїх благодатей». Протягом усіх цих років, як підсумовує кардинал Фернандес, чимало «прекрасних плодів віри і милосердя» розквітнули в тих, хто дотримувався цієї набожності.