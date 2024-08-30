У ватиканському пресцентрі представлено наступну Апостольську подорож Папи

Директор ватиканської пресслужби Маттео Бруні представив журналістам Апостольську подорож Папи в Індонезію, Папуа-Нову Гвінею, Тимор-Лешті та Сінгапур, найдовшу за весь час понтифікату, під час якої заплановано 16 промов на різні теми, між якими діалог, мир і піклування про створіння. У Джакарті відбудиться підписання спільної декларації з Великим імамом.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio - Ватикан

Діалог і гармонійне співіснування між релігіями, соціальне примирення, зміна клімату та її руйнівні наслідки на землях океанів і вулканів, баланс між економічним і технологічним спринтом та людським, соціальним і духовним розвитком народів. Євангелізація, давня і сучасна, в тих широтах, де християнські громади живуть майже в тих самих умовах, що й рання Церква, приймаючи біженців, заохочуючи молодь до участі в політичних і соціальних процесах. Майже дванадцять років понтифікату Хорхе Маріо Берґольйо та його ключові теми ніби сконденсовані та викристалізувані у дванадцяти днях подорожі, яку Папа здійснить з 2 по 13 вересня 2024 року до Індонезії, Папуа-Нової Гвінеї, Тимору-Лешті та Сінгапуру. Подорож на межі двох континентів, найтриваліша за час його понтифікату, з чотирма різними часовими поясами та 32 814 кілометрами перельотів літаком. Вона була запланована ще в 2020 році, але пандемія Covid-19 не дала здійснити цей задум.

Слідами святих Павла VI та Івана Павла ІІ

Директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні у п’ятницю, 30 серпня, представив міжнародним медіа деталі цього паломництва Папи Франциска слідами його святих попередників, Павла VI та Івана Павла II, які відвідували ці терени між початком 1970-х та кінцем 1980-х років. «Це були подорожі, повні зустрічей, в яких Церква змінювала своє обличчя», – нагадав Бруні, зауважуючи, що це був час, коли держави і демократії розвивалися на руїнах воєн і вторгнень.

Папа Франциск приїжджає в історичний час, позначений іншими викликами, починаючи з глобального виклику миру; тому він знову закликатиме плекати цей мир і підтримувати зусилля, що докладаються для його досягнення. Символічними в цьому сенсі є два моменти, які він проведе в Джакарті, столиці Індонезії, що в недавньому минулому також була вражена явищами релігійного тероризму та спробою створення транснаціонального ісламу за зразком ІДІЛ, яку, однак, індонезійська pancasila – п'ять принципів, що ґрунтуються на повазі до віросповідань, культур, релігій та мов, включені в Конституцію – зуміла відкинути. Перший момент – відвідування мечеті Істікляль, найбільшої ісламської культової споруди в Південно-Східній Азії, спроектованої в 1950-х роках християнським архітектором, а з 2019 року з'єднаної з катедральним собором Внебовзяття так званим «Тунелем дружби». Відвідини цього тунелю, який, покликаний стати символ заохочення до братерства між двома релігійними спільнотами, – це другий символічний момент, який Папа здійснить з великим імамом, з яким також підпише Спільну декларацію в дусі Документа про загальнолюдське братерство, підписаного 2019 року в Абу-Дабі.

Підбадьорення та розрада

Окрім Індонезії, яка характеризується плюралізмом, Папа також принесе «слово розради та підбадьорення» до Папуа-Нової Гвінеї, яка нещодавно постраждала від потужних зсувів ґрунту та не менш драматичної міжплемінної боротьби; потім до колишньої португальської колонії Тимор-Лешті, все ще позначеної війною за незалежність від індонезійців, яка за 22 роки призвела до загибелі близько чверті населення; і, нарешті, до Сінгапуру, який є уособленням розкоші, торгівлі та технологічного розвитку, але також і глибокої суспільної нерівності та злиднів. Різні країни, об'єднані екологічною тематикою. «Неможливо, щоб не торкнутися екологічного питання. Це країни між океаном і небом, морями і горами, дорогоцінними копалинами, лісами. Ми можемо очікувати міркувань про піклування про Творіння та гідне життя людини», – сказав Маттео Бруні. Згадані теми відлунюватимуть у 16 промовах, які Папа виголосить під час подорожі: 4 в Індонезії італійською мовою; 5 в Папуа-Новій Гвінеї італійською мовою; 4 в Тимор-Лешті іспанською мовою; 3 в Сінгапурі італійською мовою.

Стан здоров’я Папи

Наостанок речник Апостольської Столиці відповів на кілька запитань, між якими були й ті, що стосувалися здоров'я Папи та зусиль, яких вимагатиме ця тривала подорож, включаючи зміни часових поясів та піки вологості до 92%. «Немає жодних додаткових занепокоєнь, медичні протоколи, які вже застосовуються під час кожної Апостольської подорожі, вважаються достатніми», – ствердив директор Прес-центру Святого Престолу, пояснюючи, що за здоров'ям Папи, окрім особистого асистента, стежитимуть лікар і двоє медбратів.