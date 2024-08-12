Кардинал Паролін в Ассізі: війна нікому не приносить користі

Державний Секретар Святого Престолу очолив святкування з нагоди свята святої Клари на її батьківщині, відповівши також на запитання журналістів щодо українського наступу в Курській області.

Vatican News

«З Ассізі, з нагоди цього свята, я хочу піднести сильну молитву і заклик до миру в усьому світі. Як неодноразово говорив Святіший Отець, війна є поразкою для всіх і не приносить користі нікому», – сказав кардинал П'єтро Паролін, Державний Секретар Святого Престолу, очолюючи в неділю, 11 серпня 2024 р., в базиліці святої Клари в Ассізі Євхаристійне богослужіння з нагоди свята на честь цієї святої.

Кардинал, який нещодавно повернувся з липневої місії в Україні, під час якої він відвідав Київ, Одесу та Львів, перед початком богослужіння відповів також на запитання місцевих журналістів, зокрема, про наступ, розпочатий Україною в російській Курській області. «Це події, що викликають занепокоєння, тому що це означає відкриття нових фронтів», – сказав кардинал, додаючи: «У цьому сенсі стають дедалі більш віддаленими можливості для миру».

Приклад убогості святої Клари

Про війну кардинал Паролін також говорив у своїй проповіді, під час якої знову звернувся із закликом до миру в усьому світі. Подякувавши єпископу Доменіко Соррентіно, кларискам, францисканцям, богопосвяченим особам, вищій цивільній і військовій владі та тисячам вірних, присутнім на святкуванні, ватиканський Державний Секретар підкреслив потребу любові «у світі, який стає дедалі більш убогим на любов, як також відчуваючи дедалі більший голод за нею». Розвиваючи тему любові, кардинал підкреслив радикальний вибір Клари на користь убогості, «який є прикладом життя для нашого суспільства, позначеного споживацтвом, тобто нестримним прагненням до задоволення потреб, викликаним тиском реклами і соціальним наслідуванням, з неминучим економічним марнотратством, забрудненням і гедонізмом, який вважає насолоду найвищим благом людини і єдиною метою життя».