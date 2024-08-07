Папа афганцям: не розпалювати ненависть у Боже ім’я, шанувати права усіх

Приймаючи представників афганської спільноти Італії, Папа Франциск поділився думками про важливість будування суспільства, в якому за всіма визнано рівноправ’я, де кожен може жити без дискримінації згідно зі своїми звичаями та культурою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Вкрай важливо, щоб у всіх визріло переконання, що не можна в ім'я Бога розпалювати презирство до інших, ненависть і насильство», – наголосив Папа Франциск, зустрічаючись у середу, 7 серпня 2024 р., з представниками Асоціації афганської спільноти в Італії. Зустріч відбулася перед початком загальної аудієнції.

Важкий поточний контекст

Вітаючи гостей, Святіший Отець зазначив, що протягом останніх десятиріч Афганістан пережив складну історію, позначену війнами та кровопролитними конфліктами. Це, а також внутрішні поділи та перешкоди у визнанні деяких фундаментальних прав, змусили багатьох залишити країну. Ще однією характерною рисою афганського, як і пакистанського суспільства, є те, що воно «складається з багатьох народів, кожен з яких пишається своєю культурою та традиціями». «Така помітна розбіжність, замість того, щоб стати нагодою для пошуку мінімального спільного знаменника для захисту особливостей і прав кожного, іноді стає причиною дискримінації та ізоляції, а то й відвертого переслідування», – сказав він, зауваживши, що це особливо гостро проявляється у прикордонній з Пакистаном зоні. За його словами, «в таких контекстах можуть запускатися процеси, в яких сторона, що є або почувається сильнішою, схильна переступати через вимоги закону або зневажати меншини, прикриваючись нібито правом сили, замість того, щоб покладатися на силу права».

Небезпека маніпуляції релігією

В цьому світлі Папа звернув увагу на те, що релігійний фактор, який зі своєї природи повинен би «сприяти пом’якшенню контрастів», причиняючись до будування простору, в якому шануються громадянські права всіх, трапляється так, що релігія «зазнає маніпуляції та служить задумам, які не сумісні з нею». «В таких випадках релігія стає фактором сутички та ненависті, що може вилитися в акти насильства», – сказав Святіший Отець, наголошуючи натомість на необхідності бути витривалими в намірі поширювати релігійну гармонію. «Це нелегкий шлях, на якому іноді трапляються невдачі, але це єдиний можливий шлях, яким треба наполегливо і послідовно рухатися, якщо ми справді хочемо принести користь суспільству і сприяти миру», – додав він.

Справжня роль релігій

Папа навів деякі висловлювання з Документу про загальнолюдське братерство, який він підписав 2019 року разом з Великим Імамом Аль-Азгар і в якому стверджується, що релігії не підбурюють до війни та ненависті, не закликають до кровопролиття. Такі заклики є плодом «викривлення релігійних повчань, політичного використання релігій, як також інтерпретацій представників релігій, які зловживають впливом релігійних почуттів на серце людини». Цей же документ містить заклик «припинити інструменталізувати релігії для розпалювання ненависті, насильства, екстремізму і сліпого фанатизму, а також припинити використовувати ім'я Бога для виправдання актів вбивства, вигнання, тероризму і гноблення».

Святіший Отець висловив побажання, щоб критерії братерства, на яких наголошено в документі, ставали загальною спадщиною, і коли це станеться, то й дискримінації, на які вказує ця асоціація, «завершаться, щоб могла розпочатися нова епоха», в якій сила права, співчуття та співпраця «дадуть початок справедливішій і людянішій цивілізації». «Нехай же всемогутній і милосердний Бог допоможе правителям і народам будувати суспільство, в якому кожна людина буде визнана повноправним громадянином з однаковими правами; де кожен зможе жити відповідно до своїх звичаїв і культури, в рамках, які враховують права всіх, без зловживання владою і дискримінації», – сказав Папа.