Паоло Руффіні: людяна комунікація потребує мудрості серця

Добра комунікація повинна ґрунтуватися на людяності, а не на алгоритмічному розрахунку, щоб «подолати колонізаторську навалу мас-медіа» і «будувати кращий світ». Про це йдеться у відеозверненні Префекта Дикастерії у справах комунікації до Асамблеї Церковної Конференції Амазонії (CEAMA), яка відбувалася в Бразилії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Isabella Piro – Ватикан

Саме «мудрість серця», про яку так часто згадує Папа Франциск, є важливим інструментом для того, щоб «віднайти шлях повноцінного людського спілкування»: на цьому наголошує Паоло Руффіні, Префект Дикастерії у справах комунікації, у відеозверненні до учасників ІІ Асамблеї Церковної Конференції Амазонії, яка від 23 до 26 серпня 2024 року відбувалася в Манаусі, Бразилія.

Комунікація, що поєднує та переплітає відмінності

Комунікація, вказує Руффіні, служить для «об'єднання того, що розділене», і як така є cum munus, тобто «взаємним даром», який випливає з взаємин, встановлених «говорячи, слухаючи і розуміючи іншого», даром, який «сплітає воєдино наші відмінності, робить нас членами один одного, відображає те, як все взаємопов'язане». У той же час, щоб «подолати колонізаторську навалу засобів масової інформації», префект нагадує про «важливість спілкування, яке випливає від серця, від серця, яке не зачерствіло», і яке дозволяє нам робити кроки «на шляху до побудови кращого світу». Світу, в якому, як він підкреслює, наратив «базується на добрі і не піддається злу», а система комунікації ґрунтується «на людяності, а не на машинних технологіях чи алгоритмічних розрахунках», сприяючи діалогові, культурі зустрічей та піклуванню про спільний дім.

Погляд, що переважає над технологіями

Отже, перед обличчям «експоненціального розвитку технологій», цифрових систем і штучного інтелекту, префект ще раз закликав, щоб комунікація була наділена «духовним поглядом», чистим поглядом, «здатним повернути до єдності те, що ми розділили через егоїзм», також наголошуючи на «постійному формуванні та прийнятті спільної відповідальності» в цьому секторі. Врешті, Паоло Руффіні не забував нагадати про фундаментальне слово «доброго тону», а саме «дякую», яке, на жаль, «сьогодні вживається дедалі рідше».

Сопричастя, участь і місія

Заснована 29 червня 2020 року, CEAMA є плодом Спеціального Синоду для Панамазонського регіону, який відбувся у Ватикані в жовтні 2019 року. З моменту свого заснування цей орган поставив собі за мету бути ефективним інструментом для реалізації пропозицій, які з'явилися під час асамблеї єпископів. Зустріч, що цими днями відбулася в Манаусі, зібрала представників Церкви з Бразилії, Болівії, Колумбії, Еквадору, Гайани, Перу, Суринаму, Венесуели та французької Амазонії. Тема зустрічі була: «Христос вказує на Амазонію: сопричастя, місія та участь», а її праця включала конференції та круглі столи, присвячені ситуації в регіоні, а також свідчення з цієї території та моменти духовної бесіди. Були також роздуми про церковну та апостольську консолідацію CEAMA, разом з аналізом Instrumentum laboris другої сесії XVI Звичайної Генеральної Асамблеї Синоду Єпископів, запланованої від 2 до 27 жовтня у Ватикані, та її значення для Амазонії.