Вже готова офіційна медаль XII року понтифікату Папи Франциска

Випуск присвячений темі солідарності, зокрема, з мігрантами та біженцями.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від 19 серпня 2024 р. колекціонери матимуть можливість придбати офіційну медаль XIІ року понтифікату Папи Франциска. Такі медалі щороку випускаються обмеженим тиражем із золота, срібла та бронзи. Святіший Отець дарує їх при різних нагодах, наприклад, Главам держав і урядів, яких приймає з офіційними візитами у Ватикані, тощо. Частину цих медалей можуть придбати колекціонери. Вони продаються в осідку Адміністрації Майна Апостольської Столиці та у книгарнях Ватиканського видавництва.

Опис медалі

На аверсі медалі зображено герб Святішого Отця, оточений написом, що мітить ім’я Папи та рік понтифікату. На гурті, тобто, бічній стороні, – напис: «E CIVITATE VATICANA» й номер медалі. У центральній частині реверсу бачимо Ісуса, Який тримає за руку чоловіка, що тоне у воді; на задньому плані – човен з мігрантами, які є свідками діяння Божої руки. Це символізує те, що через віру Бог спасає і зберігає життя потребуючих і тих, хто ввіряється Його милосердній любові. Вгорі латиною написано: «REPLEAMUS MANUS ALIIS MANIBUS» (Наповнимо руки іншими руками), а внизу – ініціали митця Мікʼєле Челесте.

Тираж

Кожну медаль супроводжує пронумерований сертифікат із печатками Державного Секретаріату та Італійського Монетного Двору. Всього виготовлено: 30 наборів з трьох металів, 30 золотих, 1500 срібних та 3000 бронзових медалей.