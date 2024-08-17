Дикастерія розвитку: матеріали на День молитви за збереження створіння

На сайті Дикастерії Римської курії доступні матеріали, які підсумовують зміст послання Папи на 1 вересня та містять поради, як роздумувати духовно та взяти на себе конкретні зобов'язання щодо тем, які стосуються захисту довкілля.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

За рішенням Папи Франциска, починаючи від 2015 року в Католицькій Церкві 1 вересня відзначається Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння. Ініціатива має екуменічний характер, адже Наступник святого Петра запозичив її у Константинопольського православного патріархату, де День молитви за збереження Божого створіння відзначається 1 вересня, початок літургійного року в візантійській традції, за рішенням патріарха Димитрія І від 1989 року. Проголошуючи це відзначення, тодішній Вселенський патріарх звернувся до Церков і християн всього світу долучитися до цієї ініціативи.

У Ватикані 27 червня 2024 р. було опубліковане послання Папи Франциска з нагоди цьогорічного Дня молитви, тема якого: «Надіятися і діяти разом зі створінням». Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові, разом із Всесвітньою мережею молитви Папи, приготувала допоміжні матеріали, які можна завантажити на сайті відомства. Йдеться про тематичний посібник і про інфографіку.

Поведінка, що сприяє збереженню створіння

Посібник анонсує молитовний намір Папи Франциска на вересень, який закликає нас молитися, «щоб кожен з нас серцем вслухався в крик Землі та жертв екологічних катастроф і кліматичної кризи, особисто беручи на себе зобов'язання берегти світ, в якому ми живемо», і пропонує текст молитви. Далі він заохочує прийняти п'ять установок у своєму повсякденному житті, щоб зробити свій внесок у захист створіння. Йдеться про те, щоб дбати про спільний дім через конкретні вчинки, сприяючи «глобальній солідарності у світлі того, що біорізноманіття є глобальним спільним благом, яке вимагає спільних зусиль» та ставлячи « в центрі уваги людей у вразливих ситуаціях»; прислухатися до болю, вбачаючи у стражданнях довкілля та інших людей «можливість зробити щось для них»; дбати про природу та людей, які знаходяться поруч з нами, особисто взяти на себе зобов'язання, виявляючи своє прагнення дбати про довкілля та людей; мобілізуватися разом з іншими, щоб «“навертати” моделі споживання та виробництва, а також спосіб життя у напрямку більш шанобливого ставлення до творіння та цілісного людського розвитку», і, таким чином, щось покращити у власному способі споживання, «щоб не продукувати відходів чи витрат, шкідливих для природи та для інших».

Підсумок послання Папи

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Запропонована інфографіка у стислій і простій формі підсумовує зміст Послання Папи Франциска на Всесвітній день молитви за створіння 2024 року, пояснюючи, що Святіший Отець заохочує «жити втіленою вірою, яка знає, як увійти в сповнену страждань і надії плоть людсства» та «об' єднувати зусилля і допомагати переосмислювати питання людської могутності, її значення та межі». Святий Дух «закликає віруючу спільноту до навернення в способі життя, щоб протидіяти деградації довкілля». Врешті, інфографіка Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові пропонує перспективу на Святий Рік: «Прямуючи назустріч Ювілею 2025 року, ми прямуємо до “життя, яке стає піснею любові до Бога, до людства, зі створінням і для створіння, і яке знаходить своє сповнення у святості”».