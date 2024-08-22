Кардинал Кох методистам: довіритися постійному Господньому проводові

Представник Дикастерії сприяння єдності між християнами взяв участь у Всесвітній Методистській Конференції, яка нещодавно відбувалася у Швеції. Під час зустрічі він зачитав вітання під Префекта Дикастерії служіння єдності між християнами.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Незважаючи на наше розділення, методисти і католики свідчать трансцендентну спасенну істину Доброї Новини Ісуса Христа, Який єдиний примиряє нас з Отцем і одні з одними. ... [Вони] покликані до паломницької мандрівки, щоб разом, як друзі, а не чужинці, будувати справедливі стосунки між людьми, рівними перед Богом, шукати миру і дбати про добре Боже створіння, спільний дім для всього людства», – цитуючи документ «Бог у Христі примиряє нас з Собою: На шляху до повної єдності у вірі, таїнствах і місії», який є плодом праці Спільної міжнародної комісії з діалогу між Всесвітньою Методистською Радою та Католицькою Церквою, кардинал Курт Кох, Префект Дикастерії служіння єдності між християнами, склав вітання учасникам 22-Всесвітньої Методистської Конференції, яка від 14 до 18 серпня 2024 року відбувалася у шведському місті Ґетеборзі.

Конференція зібрала представників близько вісімдесяти методистських, церков з усього світу. Її тема «В русі» розглядалася в трьох блоках: «Міграція», «Паломництво» та «Провідне світло». Конференцію випередилося засідання Всесвітньої Методостської Ради, яка обрала нового голову, його заступника та генерального секретаря. До участі в конференції був запрошений о. Мартін Браун з Дикастерій сприяння єдності між християнами. В п’ятницю, 16 серпня, він узяв участь у круглому столі на тему єдності між християнами за участі гостей з інших конфесій. На початку цієї сесії він зачитав лист від кардинала-префекта.

Довіритися Божому світлу

Вітаючи учасників зустрічі, кардинал Кох зазначив, що тема конференції «В русі» є дуже влучною для поточного історичного моменту, а підтеми «Міграція» та «Паломництво» є запрошенням до роздумів «над багатьма різними способами, якими люди сьогодні переміщуються – за власним вибором чи з необхідності, безпечно чи з великими ризиками, зустрічаючи гостинність чи відторгнення». Третя ж підтема, «Провідне світло», за його словами «явно нагадує полярне сяйво регіону, де ви зустрічаєтеся, але також нагадує про Божий народ в дорозі в Книзі Виходу». Як читаємо в Святому Письмі, Всемогутній йшов перед Своїм народом «вночі у вогняному стовпі, щоб дати йому світло». «Як Божий люд, що перебуває в русі, Церква в наш час покликана довіряти постійному Господньому проводові, щоб під дією Святого Духа вона не переставала оновлюватися, аж поки через Хрест не дійде до незахідного світла», – пише Префект Дикастерії сприяння єдності між християнами, цитуючи конституцію Другого Ватиканського Собору «Lumen gentium».

Актуальність теми примирення

Очільник екуменічного відомства Римської курії висловив від імені Католицької Церкви радість з приводу «численних можливостей співпраці та спільного свідчення з братами і сестрами методистами». Він також подякував за участь Голови Всесвітньої Методистської Ради в Загальний асамблеї Синоду Єпископів у Ватикані та за постійне служіння Методистського екуменічного бюро в Римі. Не забракло позитивної оцінки праці Спільної міжнародної комісії з діалогу між Всесвітньою Методистською Радою та Католицькою Церквою (MERCIC), останнім з напрацювань якої став цитований документ про примирення в Христі. «MERCIC була першою міжнародною комісією з двостороннього діалогу, яка створила документ про примирення, а ми всі дуже добре знаємо, наскільки цей дорогоцінний дар необхідний у сучасному світі, спотвореному війнами, конфліктами та недовірою», – підкреслив кардинал Кох.