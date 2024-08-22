Кардинал Толентіно де Мендонса відвідав перший осідок "Scholas Occurrentes"

Префект Дикастерії у справах культури та освіти відвідав нетрі Буенос-Айреса, де 2001 року з ініціативи теперішнього Папи стартував освітній рух, який сьогодні поширився на всі континенти.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Кардинал Жозе Толентіно де Мендонса, Префект Дикастерії у справах культури та освіти Святого Престолу, у середу, 21 серпня 2024 р., несподівано відвідав перший осідок освітнього руху «Scholas Occurrentes», що в бідняцьких нетрях Буенос-Айреса «Барріо 31». Тут він поспілкувався із засновниками руху Хосе Марією дель Корраль та Енріке Пальмейро, які разом з кардиналом Хорхе Берґольйо, коли той був Архиєпископом Буенос-Айреса, почали об'єднувати учнів та вчителів зі шкіл різних релігій та соціальних класів, державних та приватних, щоб формувати культуру зустрічі.

При цій нагоді кардинал Толентіно де Мендонса вислухав свідчення молоді, яка бере участь у спортивних та культурних заходах, а також вчителів спільнот «Scholas» з різних куточків країни. Наприкінці, явно захоплений усім почутим, він взяв слово, щоб поділитися своєю радістю від того, що побував тут немов у колі великої родині. Він сказав, що один раз побачити – краще, ніж сто разів почути, а зустрітися, відчути цю атмосферу співіснування, побачити очі, відчути прагнення – краще, ніж тисяча слів. Префект Дикастерії у справах культури та освіти зазначив, що з огляду на обов’язки, які на нього поклав Папа Франциск, він відчуває відповідальність за те, щоб допомагати в освітніх та культурних починаннях «Scholas Occurrentes».

Ідея «Близьких шкіл» чи «Шкіл зустрічі», а саме так можна перекласти вислів «Scholas Occurrentes», виникла наприкінці ХХ століття в тодішнього Архиєпископа Буенос-Айреса Хорхе Маріо Берґольйо, який вважав, що відомі діячі, зокрема спортсмени та артисти, своїм прикладом можуть виховувати мільйони дітей, а спорт і народне мистецтво – це чудові засоби формування духовних цінностей. Сьогодні цей задум перетворився в дійсність, присутню в майже 200 країнах світу, об’єднуючи сотні тисяч освітніх інституцій та мереж різних конфесій, релігійних і світських, громадських і приватних. У серпні 2015 року Святіший Отець перетворив цю інституцію в міжнародну фундацію папського права, а в березня 2022 року надав їй статус освітнього руху міжнародного характеру. Він має свої офіційні штаб-квартири в 70 країнах світу, а найближчими днями, перебуваючи в Індонезії, Папа Франциск інавгурує перший офіційний осідок «Scholas Occurrentes» у цьому регіоні.