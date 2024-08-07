Підтримка від Папи для мешканців територій в Україні, близьких до фронту

Від собору Святої Софії в Римі відправляється черговий гуманітарний вантаж, до якого ввійшли медикаменти, одяг та продукти тривалого зберігання, зібрані Апостольською елемозінерією.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Beata Zajączkowska - Ватикан

Також і літом не припиняється гуманітарна підтримка України з боку Папи Франциска, який у своїх закликах називає її «мученицькою». Вже готовий до відправлення від собору Святої Софії в Римі черговий гуманітарний вантаж, що включає одяг, медичні засоби та продукти харчування, призначені для прифронтових теренів України, надані Дикастерією служіння милосердя, яку очолює кардинал Конрад Краєвський, який вже вісім разів відвідав країну після початку повномасштабного вторгнення. Особливістю цього вантажу є тисячі упаковок консервованого тунця, їжі тривалого зберігання.

«Попри те, що італійське сонце не сприяє роботі, особливо в найспекотнішу пору дня, в Дикстерії служіння милосердя не забувають про тих, хто воює на фронті, про тих, хто страждає, про тих, хто не має даху над головою. В особливий спосіб я зараз думаю про Україну. Постійно надходять прохання, особливо від священиків, від єпископів, про допомогу», – зазначив у коментарі для Радіо Ватикану-Vatican News кардинал Краєвський, зазначивши, що найближчими днями у східні області України прибуде черговий гуманітарний вантаж. «З боку Святішого Отця це дуже конкретна допомога тим, хто страждає. Святіший Отець не тільки молиться за них, не тільки докладає зусиль, щоб настав мир, але він також думає про всіх кого торкнулася ця трагедія, тих, хто страждає, страждає також і через брак їжі, особливо в прифронтовій зоні», – додав Апостольський елемозинарій.

Префект Дикастерії служіння милосердя зазначив, що від собору Святої Софії відправлено вже понад 240 вантажівок з гуманітарною допомогою, що є «ще одним євангельським знаком близькості зі стражденними». Він пояснив, що Апостольська елемозінерія обрала цей канал доставки з огляду на можливість залучати українських водіїв, що дуже важливо, адже «вони знають, як доїхати до місця призначення». За словами кардинала Краєвського, всім 240 відправленим вантажівкам вдалося доїхати туди, куди їх просили.