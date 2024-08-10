Архиєпископ Фізікелла дияконам: нести світові надію, яка не засоромить

Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації виступив в Ассізі на XXIX Національному з'їзді, організованому Спільнотою дияконату в Італії. Звертаючись до понад 200 постійних дияконів, він наголосив, якщо хочемо прийняти виклик євангелізації в наш час, «необхідно зуміти зодягти мову віри в шати надії».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Пророками, бо покликані «нести розраду» та «сіячами надії», як християни, відповідальні за те, щоби підтримувати надію, яка «дозволяє спільноті розгледіти вихід» у важких ситуаціях і моментах страждання. Такими словами архиєпископ Ріно Фізікелла, Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, підсумував місію дияконату у своєму зверненні до понад 200 постійних дияконів, які від 5 до 8 серпня брали участь в Ассізі в XXIX Національному з'їзді, організованому Спільнотою дияконату в Італії.

Роздумуючи над темою конференції «Диякони, пророки та сіячі надії», архиєпископ Фізікелла насамперед зупинився на терміні «пророцтво», сповненому «великого значення і здатному найкраще виразити служіння, яке диякони покликані здійснювати під час Ювілею надії», оскільки вони здатні «промовляти до серця» і вказувати дорогу, якою слід йти, «щоб повністю зрозуміти значення живої віри». Якщо ж йдеться про надію, це вимагає особливої уваги, оскільки в наш час «науковий прогрес і технології» наповнюють наші щоденні дискурси сподіваннями, які «ми самі створюємо», але які, «на жаль, можуть легко розчарувати», бо «розбиваються об неможливість здійснення».

Віра, зодягнена в шати надії

Однак, вів далі пропрефект, посилаючись на буллу проголошення Ювілею 2025 року «Spes non confundit» (Надія не розчаровує), «розчарування, яке слідує за кожною нездійсненною ілюзією, стає корисним і необхідним інструментом, щоб спрямувати наш погляд на те, що насправді пропонує Надія», під якою розуміється «безкорисливий поклик, який починається з Божого об'явлення». Переглядаючи вказівки та заклики, що містяться в буллі, натрапляємо на «зобов'язання християнського свідчення, яке аж ніяк не є другорядним», настільки, що євангелізація в цьому випадку, пояснив він, «в першу чергу передбачає не віру та милосердну любов, але робить своїм "першим звіщенням" надію». Щоб «прийняти виклик євангелізації в наші дні», за словами архиєпископа Фізікелли, «необхідно вміти одягнути мову віри в шати надії». «Цей Ювілей стає для цього чудовою нагодою», – підсумував він, запросивши учасників на Ювілей дияконів, який відбудеться з 21 по 23 лютого наступного року.