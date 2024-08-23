Архиєпископ Фізікелла: Ювілей – дорога надії серед атмосфери образ і помсти

Під час Мітингу за дружбу між народами в Ріміні Пропрефект Дикастерії у справах євангелізації говорив про майбутній Святий Рік, пояснюючи цінність надії і підкреслюючи, що індульгенція – це Боже прощення, дар, який не неможливо «купити».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Benedetta Capelli – Ватикан / Ріміні

Надія і прощення: це два ключові слова, якими архиєпископ Ріно Фізікелла, пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, відповідальний за Ювілей 2025, поділився з учасникам Мітингу за дружбу між народами, який від 20 до 25 серпня 2024 р. відбувається в італійському місті Ріміні на тему: «Якщо не шукаємо суттєве, то що ж ми тоді шукаємо?».

Під час круглого столу «Ювілей 2025», пояснюючи значення Святого Року, який Папа Франциск проголосив буллою «Spes non confundit» («Надія не розчаровує»), він покликався на тему зустрічі, зауваживши що «без надії ми не можемо збагнути суттєве в житті, надія належить до суттєвого в християнському житті, бо разом з вірою і милосердною любов’ю вона представляє стиль віруючої людини».

Індульгенція - Боже прощення

Оригінальність ювілейного звіщення, як зазначив ієрарх, полягає в єдності двох елементів: самої ж надії та «здатності дарувати, жертувати, брати участь, втілювати конкретні знаки надії». Архиєпископ Фізікелла нагадав, що це передбачає «особисту мандрівку всієї Церкви, всього людства, і це є причиною того, чому ми є паломниками, у час, коли існує багато щоденного насильства».

«Поняття “придбати” індульгенцію, – вів далі пропрефект Дикастерії у справах євангелізації, – потрібно скасувати. Я ніколи не вживав цього дієслова і хотів би, щоб його ніколи не вживали. Тут немає нічого корисливого, тому що немає що купувати». Індульгенція, підкреслив він, – це Божий дар, а «Ювілей – це проголошення про велике прощення, яке нам дароване». Архиєпископ Фізікелла наголосив, що Папа Франциск у Буллі проголошення вказує на те, що прощення не змінює минуле, але може допомогти краще проживати майбутнє. Це необхідний орієнтир для того, щоб дивитися вперед. «Серед атмосфери злоби, насильства, помсти, – підкреслив пропрефект, – Ювілей, приходить, щоб нагадати нам про великий Божий дар. Прощення, відпуст – це благодать, а не здобуток. Придбання нічого не виражає. Досвід Божого прощення приходить через подорож: паломництво, проходження через Святі Двері, визнання віри, діло милосердя. Суть звіщення у тому, що Бог виходить нам назустріч».

Краса Євангелія

Підсумовуючи, архиєпископ Фізікелла нагадав про велику невидиму працю в організації Ювілею і на прикладі Олімпійських ігор пояснив, що за п'єдесталами пошани завжди стоїть великі невидимі зусилля. «Тож, якщо дозволите мені провести аналогію, робота минає... важливим є досвід завоювання медалей». Його ж прагненням є, щоб Церква, переживаючи Ювілей, «ще більше переконалася в красі та відповідальності нести Євангеліє всім». «Тому що Ювілей є особливим вираженням євангелізації», – підкреслив пропрефект Дикастерії в справах євангелізації.