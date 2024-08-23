Дикастерія віровчення схвалила культ Скорботної Діви в Чандавілі

Ватиканське відомство дало свою згоду на декларацію «nihil obstat», запропоновану Архиєпископом Мериди-Бадахоса щодо набожності, пов’язаної із санктуарієм в Чандавілі, Іспанія.

Vatican News

Дикастерія доктрини віри «радо дає свою згоду» на те, щоб Архиєпископ Меріди-Бадахоса преосвященний Хосе Родріґес Карбальо проголосив декларацію «nihil obstat», щоб таким чином «санктуарій в Чандавілі, спадкоємець багатої історії простоти, небагатослів'я і великої побожності, міг і надалі дарувати вірним, які бажають до нього приступити, місце внутрішнього спокою, розради і навернення». Про це пише кардинал Віктор Мануель Фернандес, Префект дикастерії, у листі, який 22 серпня 2024 р. схвалив Папа Франциск, відповідаючи на лист іспанського ієрарха від 28 липня цього року, в якому йдеться про події 1945 року, коли в іспанській місцевості Чандавіля, в автономній спільноті Естремадура поблизу кордону з Португалією, двом юним жінкам нібито з'явилася Пресвята Богородиця як Скорботна Діва.

Нагадаємо, що згідно з нормами, які 17 травня оприлюднила Дикастерія віровчення, оцінка nulla osta означає, що «навіть якщо не йдеться про вираження впевненості в надприродній автентичності явища, визнаються чимало ознак дії Святого Духа», з огляду на що «дієцезіальному єпископу рекомендується оцінити душпастирську цінність, а також сприяти поширенню цієї духовної пропозиції, в тому числі шляхом можливих паломництв до святого місця», в той час як вірні уповноважені виявляти «в розсудливій формі своє прийняття».

Події за участі Марселіни та Афри

Набожність до Скорботної Діви Марії в Чандавілі виникла наприкінці другої світової війни з духовного досвіду, який дві дівчинки, десятирічна Марселіна Баррозу Еспозіто і сімнадцятирічна Афра Бріджідо Бланко, окремо пережили в цій же місцевості, починаючи з травня 1945 року.«Марселіна, – пише кардинал Фернандес, – розповідає, що спочатку вона побачила в небі темну постать, яка в інший час ставала дедалі світлішою і світлішою, немовби це була Скорботна Діва з чорним плащем, повним зірок, на каштановому дереві. Але найглибшим переживанням цієї дівчинки, більшим за видіння, було те, що вона відчула обійми і поцілунок, яким Пречиста Діва поцілувала її в чоло. Це запевнення в ласкавій близькості Богородиці є, можливо, – зазначає префект, – найпрекраснішим посланням. Хоча з плином часу і вона, і Афра ідентифікували цю постать як Скорботну Діву, найбільше виділяється присутність Діви Марії, Яка вселяє розраду, підбадьорення і довіру. Коли Діва просить Марселіну пройти на колінах через ділянку сухого каштанового лушпиння, колючок і гострого каміння, вона робить це не для того, щоб завдати їй страждань. Навпаки, Вона вимагає від неї довіри перед обличчям цього випробування: “Не бійся, з тобою нічого не станеться”».

«Це запрошення Богородиці довіритися Її любові, – читаємо в листі з дикастерії, –дало цій убогій і стражденній дівчинці надію і досвід почуватися піднесеною в своїй гідності. Чи ж той простий покров з очерету і трави, яким Богородиця захистила коліна дівчинки, не є прекрасним вираженням ніжності Марії? Водночас це був досвід краси, бо Діва з'явилася в оточенні світлих сузір'їв, подібних до тих, якими можна було милуватися вночі в чистому небі над маленькими селами Естремадури». Після цих видінь обидві дівчини вели «стримане і зовсім непомітне життя», посвятившись «ділам милосердя, особливо піклуючись про хворих, літніх людей і сиріт, передаючи тим, хто страждав, солодку втіху любові Діви Марії, яку вони самі пережили».

Ознаки діяння Святого Духа

З огляду на всі ці причини, пише кардинал Фернандес архиєпископу Родріґесу Карбальо, «немає нічого, що можна було б висунути проти цієї прекрасної набожності, яка представляє ту ж простоту, яку ми можемо побачити в Марії з Назарету, нашій Матері. Є багато позитивних аспектів, які вказують на дію Святого Духа в багатьох паломниках, які приїжджають як з Іспанії, так і з Португалії, в наверненнях, зціленнях та інших дорогоцінних знаках, які відбуваються на цьому місці».