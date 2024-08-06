Дикастерія віровчення про Вайланканні: не синкретизм, а Мати, Яка всіх приймає

У Ватикані оприлюднено лист Префекта Дикастерії доктрини віри, що стосується свята Матері Божої Здоров'я у Вайланканні, Індія, в якому наголошується, що паломники, в тому числі й нехристияни, отримують багато духовних плодів. Ті, хто не може приймати таїнства, не позбавлені розради Ісусової Матері.

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Мільйони паломників з вірою прямують до санктуарію Матері Божої Здоров'я у Вайланканні, що в індійському штаті Тамілнад, «а численні духовні плоди, які народжуються в цьому санктуарії, дозволяють нам розпізнати постійну дію Святого Духа в цьому місці». Про це пише Префект Дикастерії доктрини віри кардинал Віктор Мануель Фернандес у листі від 1 серпня 2024 р., затвердженому Папою Франциском, адресованому преосвященному Саґаяраджі Тамбураджі, єпископові Танджора, з нагоди вересневого свята Матері Божої Здоров'я, набожність до якої у Вайланканні сягає XVI століття.

Дія Святого Духа і серед паломників-нехристиян

Все це, як підкреслив кардинал, «проявляється також у численних паломниках-нехристиянах, які прибувають у пошуках полегшення». «Деякі з них отримують зцілення від своїх хвороб, а багато хто знаходить мир і надію. Без сумніву, Святий Дух також діє в них, відповідаючи на заступництво Марії. Це, – наголошує префект, – не слід розглядати як форму синкретизму чи змішування релігій. Санктуарій – це місце, де проявляється близькість Марії, Яка приймає всіх і виявляє всім, хто Її споглядає, Господню любов. Ті, хто не може приймати таїнства Католицької Церкви, не позбавлені розради Матері Ісуса».

Цінування з боку Папи

Кардинал Фернандес стверджує, що вони з Папою Франциском під час аудієнції 1 серпня говорили про духовну красу цього місця віри. «Святіший Отець дуже цінує народну побожність вірних паломників, тому що вони відображають красу Церкви, що перебуває в дорозі, яка шукає Ісуса в обіймах Марії і залишає свої печалі і надії в серці Матері», – пише він, додаючи, що Папа виражає своє велике цінування цьому місцю віри, а з огляду на вересневі святкування у Вайланканні уділяє всім паломникам своє благословення.

Плоди великодушності

Згідно з давнім переказом, вперше Богородиця в XVI столітті з'явилася юнакові, який ніс молоко для клієнта, і попросила його дати його для Дитятка, якого вона несла на руках. Юнак охоче погодився, а прийшовши до замовника, виявив, що пожертвуване молоко не зникло з його посудини. «Саме так, – стверджує кардинал, проявляється щедрість тих, хто здатен дати щось іншим з власної вбогості. Бо не потрібно мати багато, щоб бути щедрим. Нехай же в цьому місці завжди звучить заклик ділитися, допомагати, бути поруч з тими, хто цього потребує. Марія любить великодушність своїх дітей».

Мати усіх

Префект Дикастерії доктрини віри називає «прекрасними» традиції, які зібрані в святині про деякі зустрічі Діви Марії з бідними і хворими дітьми. «У цьому проявляється ніжність і близькість Марії, Яку Ісус хотів залишити нам як Матір усіх. Через Її заступництво Ісус Христос часто виливає свою силу і повертає здоров'я хворим», – пише він, нагадуючи, що з цієї причини «святий Іван Павло ІІ захотів, щоб Всесвітній день хворих у 2002 році відзначався саме там. Тому що та сама Діва Марія, яка об'явилася в Люрді, також об'явилася в Індії як Мати Здоров'я». «Йдеться не лише про здоров'я тіла, – підсумовує кардинал Фернандес, – але й душі. Тому що перед образом Марії ми розпізнаємо повноту любові Ісуса Христа, яка може зцілити наш смуток, наш біль, наші страхи. Якщо ми зупиняємося перед Марією, навіть на коротку мить віри і любові, Її материнський погляд повертає нам мир».