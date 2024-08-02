Папська базиліка Santa Maria Maggiore готується до річниці свого посвячення

З нагоди свята посвячення Папської базиліки Santa Maria Maggiore, у понеділок, 5 серпня 2024 року, відбудуться святкові богослужіння, до яких приєднається Папа Франциск.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Щороку 5 серпня Католицька Церква відзначає річницю посвячення Папської базиліки Santa Maria Maggiore в Римі. Кардинал Станіслав Рилко, Архіпресвітер цієї базиліки, цьогоріч радо запрошує всіх вірних, мешканців міста, паломників і туристів взяти участь в цих давніх і традиційних святкуваннях.

Розпорядок Богослужінь

Як зазначається у комюніке Папської базиліки, святу передуватиме триднівка (2,3 та 4 серпня), яка розпочинатиметься о 18:00 місцевого часу. У понеділок, 5 серпня 2024 р., о 10:00 відбудеться урочиста Свята Меса, яку очолить кардинал Станіслав Рилко. Того ж дня о 19:00 Святу Месу очолить архиєпископ Еміліо Наппа, президент Папських місійних організацій.

До святкових богослужінь приєднається також Папа Франциск, який прибуде цього дня на Вечірню о 17:30, яку відслужить Преосвященний Роландас Макріцкас, Архипресвітер-коад’ютор базиліки. Наприкінці Вечірні Святіший Отець вирушить до каплиці (Cappella Paolina), у якій розташована ікона Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani (Спасіння римського люду), щоб провести кілька хвилин в особистій молитві.

Для участі у Вечірні необхідно заздалегідь (2-3 серпня) взяти квиток (безкоштовний) в захристії базиліки.

Данина пам’яті надзвичайного діяння Богородиці

Після ранішньої святкової Меси (о 10:00 год) і Вечірні (о 17:30 год) в свято посвячення Папської базиліки Santa Maria Maggiore та урочистості Пресвятої Богородиці Сніжної, під величавий спів літургійного гімну «Gloria» відбуватиметься традиційний «снігопад», який відтворюватиме чудесну подію, що сталася за понтифікату Папи Ліберія в 358 році після Різдва Христового, коли Діва Марія з'явилася Папі уві сні і попросила його побудувати базиліку на місці, яке йому вкаже. Це місце, як зазначала у сні Матір Божа, мало бути вкрите снігом. Таким чином, в серпні 358 року відбулося чудо снігопаду, і звідси походить також і назва «Базиліка Матері Божої Сніжної», яка досі приваблює багатьох віруючих і туристів з усього світу.