Зустріч кардинала Пароліна із Зеленським: зусилля задля «справедливого миру»

Глава Української Держави прийняв у Києві Державного Секретаря Святого Престолу, який передав від Папи запевнення у близькості.

VATICAN NEWS

Центральним моментом зустрічі кардинала Пʼєтро Пароліна з представниками влади України, які відбулися протягом останніх днів, стала розмова кардинала з Президентом Володимиром Зеленським, що відбулася у вівторок, 23 липня 2024 р., в Києві. Державний Секретаріат повідомив про це у соціальній мережі Х, зазначивши, що кардинал підтвердив главі держави «близькість Папи та його зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру для мученицької України».

Під час візиту Президент України вручив Державному Секретарю Святого Престолу орден «За заслуги». Нагадаємо, що 28 грудня 2023 р., Володимир Зеленський підписав указ про нагородження орденом «За заслуги» ІІ ступеня за «вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі» кардинала П’єтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, та кардинала Маттео Дзуппі, Президента Єпископської Конференції Італії, архиєпископа Болоньї та спеціального представника Папи Франциска для України.