Кардинал Паролін духовним лідерам України: акт віри і надії на справедливий мир

Спілкуючись із представниками українських релігійних спільнот, що входять до Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, зустріч з якими відбулася в Апостольській Нунціатурі в Києві, Державний Секретар підтвердив відданість Святого Престолу справі пошуків справедливого миру, наголошуючи на неприпустимості сакралізації війни і підкреслюючи важливість гуманітарної допомоги для населення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Біль і страждання країни, пораненої двома з половиною роками повномасштабної війни, але також віра і надія на досягнення справедливого миру. Під таким подвійним знаком ввечері, 22 липня 2024 р., в Апостольській нунціатурі в Києві відбулася зустріч кардинала П'єтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка стала завершальною подією четвертого дня його візиту в Україну в якості спеціального посланця Папи Франциска.

Вітаючи гостя з Ватикану, представники Ради почергово висвітлили різні аспекти своєї діяльності, ситуації в країні, поставили свої запитання та висловили різні побажання щодо ролі, яку може відіграти Апостольська Столиця. Зокрема, йшлося про гуманітарні аспекти, про зусилля, скеровані на звільнення полонених, не тільки військових, але й численних цивільних, готовність долучатися до ініціатив Святого Престолу в екуменічній сфері та в міжрелігійному діалозі, занепокоєння труднощами, пов’язаними з кризою в енергетиці перед обличчям зими, про проблеми зі свободою віровизнання на окупованих територіях, як також про неприпустимість виправдання агресії та згубний вплив ідеологій, які називають війну священною в релігійному ключі.

Відкинення війни

«Війна – це дуже складне питання, – сказав кардинал Паролін, дякуючи присутнім за відвертість у їхніх доповідях, – але спільним її знаменником є біль і страждання». З цього випливає сильний наголос на «неприйнятті війни», що «є одним з фундаментальних принципів також і міжнародного права». Слідом за Папою Франциском, Державний Секретар наголосив, що «війна ніколи не може бути використана для вирішення проблем, які існують в міжнародному співтоваристві. Війна – це завжди поразка». Але, незважаючи ні на що, додав він, не згасає «надія на те, що ця конфліктна ситуація може завершитися якнайшвидше, і що мир, справедливий мир, може повернутися в Україну». Ця надія, підкреслив Паролін, зміцнюється «великою радістю спільної праці, незважаючи на відмінності», які існують між релігійними організаціями, але перш за все «вона повинна бути вкорінена у вірі». «Як релігійні лідери, я хотів би, щоб цього вечора ми разом здійснили акт віри, – сказав Державний Секретар, – для Бога немає нічого неможливого, і наша віра може перемінити реальність».

Три напрямки діяльності Святого Престолу

Зупинившись на діяльності Святого Престолу, кардинал виділив три оперативні рівні: перший – це «підтримка уваги до війни в Україні», адже «сьогодні існує тенденція забувати про конфлікти. Скільки їх забуто? Дуже багато, і навіть ця війна з часом ризикує стати рутиною, фактом, як і всі інші, який вже не удостоюється потрапляння в заголовки».

Другий рівень – це гуманітарна допомога. «З боку Святого Престолу, – сказав він, – не припиняються зусилля, спрямовані на те, щоб допомагати стражденному українському населенню з гуманітарної точки зору». Конкретний внесок, додав він, робить кардинал-елемозинарій Конрад Краєвський, який від імені Папи доставляє різного роду допомогу місцевому населенню. Державний Секретар також підтвердив відданість Святого Престолу справі повернення додому українських дітей, примусово вивезених до Росії, а також допомозі, як матеріальній, так і духовній, військовополоненим, сподіваючись на їхнє звільнення.

Третій рівень, за словами Державного Секретаря, – це власне дипломатія. «Існування ватиканської дипломатії не має іншої мети, ніж допомагати будувати мир, відновлювати мир там, де він був втрачений, і запобігати конфліктам, які можуть поставити його під загрозу», – сказав він, нагадавши про місії, які кардинал Маттео Марія Дзуппі здійснив до Києва, Москви, Вашингтона та Пекіна як спеціальний посланник Папи для України, а також про участь Святого Престолу в гуманітарному аспекті та в якості спостерігача в Мирній платформі, запропонованій Президентом України Володимиром Зеленським, та в Конференції щодо України, що відбулася в червні у Швейцарії. Не забуваючи також про неодноразові заклики Папи Франциска про допомогу стражденній країні. «Ми, звичайно, не хочемо підміняти мирну ініціативу президента Зеленського, ми її підтримуємо, – додав кардинал Паролін, – але ми також думаємо, що можуть бути інші форми, які, якщо будуть прийняті обома сторонами, можуть започаткувати шляхи до миру».

Важливість пастирів для громади

Державний Секретар також торкнувся теми загальної мобілізації, запровадженої в Україні. «На думку Святого Престолу, релігійні служителі не повинні бути залучені до мобілізації, – підкреслив він. – Треба знайти спосіб звільнити їх від неї, не з причини привілеїв, тому що ми всі повинні робити свій внесок, але тому, що, перш за все, душпастирі самі по собі не можуть брати в руки зброю. А також через те, що коли громади будуть позбавлені своїх пастирів, то це справді завдасть великої шкоди самому суспільству», позбавленому духовної допомоги, розради та підтримки, яку надають єпископи та священники. «Тому необхідно, щоб пастори і священики залишалися у своїх громадах і підтримували їх», – зазначив кардинал Паролін.

Насамкінець кардинал закликав представників Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій «відважно йти вперед у своїй праці, всі разом». Нехай Господь благословить усіх і наблизить день справедливого миру в Україні, заради якого, з Божою допомогою, ми всі працюємо», – підсумував він.