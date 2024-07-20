Кардинал Паролін в Одесі: ми з вами і молимося за справедливий мир

Відвідинами римо-католицького катедрального собору та зустріччю з католицькою спільнотою міста розпочався візит до Одеси кардинала Пʼєтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу.

о. Маріуш Кравєц, SSP - Одеса

Триває візит в Україну Державного Секретаря Святого Престолу кардинала Пʼєтро Пароліна. В суботу, 20 липня 2024 р., Папський Легат прибув до міста Одеси на півдні країни, що стало одним із символів українського опору проти агресії, зазнаючи постійних російських ракетних обстрілів.

Відвідини міста розпочалися із римо-католицького катедрального собору Внебовзяття Пречистої Діви Марії, де відбулася зустріч з представниками католицької громади міста, на яку завітали також і представники православної громади, а також місцевої влади. Разом з ними були представники місцевого Карітасу, який невтомно надає підтримку потребуючим.

Гостя з Ватикану зустріли традиційними хлібом і сіллю. Єпископ Станіслав Широкорадюк, Ординарій Одесько-Сімферопольський, розповів папському посланцю, серед іншого, про оборону міста в перші тижні повномасштабної війни та численні жертви ракетних обстрілів і бомбардувань. В намірі полеглих воїнів кардинал Паролін запалив свічку, ввіряючи їхні душі милосердному Богові. Перед цим він разом з усією громадою підніс молитву за справедливий мир для України.

«Мої вітання – це не лише мої вітання, я переказую вам близькість, присутність і благословення Святішого Отця Франциска», – сказав кардинал Пʼєтро Паролін, вітаючись із усіма присутніми в храмі. Він підкреслив, що Папа з великою увагою, з великою стурбованістю та великим болем слідкує за ситуацією. «Це момент, коли я можу розділити ваш біль. Я відчув його в особливий спосіб від учора, коли ступив у вашу країну. А тепер про нього нагадав і єпископ, вшановуючи пам'ять полеглих у цій війні. І так само горе тих, хто втратив близьких, тих, хто був поранений, – мені сказали, що багато з них отримали інвалідність, – тих, хто журиться через знищення свого майна, тих, хто був змушений покинути свої домівки і шукати притулку в іншому місці. Горе всіх тих, кого так чи інакше торкнулася ця жахлива війна».

Водночас, кардинал Паролін підкреслив, що прибув, щоб розділити надію. «Я вірю, що як християни ми не повинні втрачати надію, надію на те, що завдяки благодаті Господа, Який здатен торкнутися навіть найчерствіших сердець, а також завдяки добрій волі багатьох людей, можливо віднайти шлях до справедливого миру. Про це наша молитва, таким є наше побажання, на це спрямовані наші зусилля», – сказав він, нагадуючи, що прибув для того, щоб взяти участь у паломництві до національного санктуарію в Бердичеві, де наступного дня особливим чином підноситиметься молитва за мир разом з Богородицею, Яка є Царицею миру.

«Але я сподіваюся, що цей візит, як і попередні, наприклад, візит кардинала Дзуппі, зможе зробити невеликий внесок у побудову миру, у прокладання шляху до миру на цій землі. Тому, ще раз, щиро дякую вам. Бажаю вам стійкості. У ці важкі часи ми поруч з вами і поділяємо ваш біль, вашу надію», – сказав Папський Легат, заохочуючи до витривалості в молитві та уділяючи благословення.

Дякуючи кардиналу Пароліну за візит, єпископ Широкорадюк підкреслив, що українці вдячні за кожне слово, яке Папа говорить про нашу країну. Він нагадав, що немає жодної молитви «Ангел Господній» чи загальної аудієнції Папи Франциска, де б він не згадав про Україну. «Ми також вдячні за матеріальну допомогу, яку отримуємо від Святого Престолу, і за будь-яку іншу допомогу. Навіть якщо це короткий візит, він приносить нам велику радість. Ваша присутність є для нас знаком надії», – підкреслив ординарій Одесько-Сімферопольської дієцезії.

Серед представників одеських греко-католиків у зустрічі взяв участь о. Олександр Смеречинський, військово-морський капелан. Ділячись думками про значення відвідин міста Папським посланцем він зазначив: «Це насправді дуже важливо для міста, яке перебуває під постійними атаками. І частина людей час від часу втрачає надію, перебуваючи під постійним психологічним тиском. Тож коли такого рівня особа, причому не просто представник якоїсь держави, а саме Ватикану, приїжджає зі словами підтримки, це дуже важливо для нас, католиків обох обрядів, та й взагалі для людей доброї волі, яких в Одесі більшість».

З римо-католицької катедри Державний Секретар Святого Престолу поїхав до Одеського порту.