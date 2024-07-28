Папа Франциск: Не забуваймо про літніх людей

У контексті IV Всесвітнього дня дідусів, бабусь і похилих віком, Папа Франциск закликав прислухатися до голосу літніх людей, які просять: «Не покидай мене».

Світлана Духович – Ватикан

Один із закликів, з якими Папа Франциск звернувся до вірних після недільної молитви «Ангел Господній» 28 липня 2024 р., був присвячений IV Всесвітньому дню дідусів, бабусь і похилих віком. «В старості не покинь мене» – таку тему має послання Папи з нагоди цього дня, опубліковане у травні цього року. Посилаючись на цю тему, Святіший Отець закликав вірних, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, не покидати похилих віком людей. «Покинення літніх людей – це справді сумна реальність, до якої ми не повинні звикати, – наголосив він. – Для багатьох з них, особливо в ці літні дні, самотність ризикує стати важким тягарем. Сьогоднішній день закликає нас прислухатися до голосу літніх людей, які просять: “Не покидай мене”, і відповісти: “Я не покину тебе”. Зміцнюймо союз між онуками і дідусями та бабусями, між молодими і похилими віком. Скажімо “ні” самотності літніх людей. Наше майбутнє дуже залежить від того, як бабусі, дідусі та онуки навчаться жити разом. Не забуваймо про літніх людей!».