Паломництво міністрантів, яких обʼєднує прагнення бути будівничими миру

Під час конференції з нагоди паломництва міністрантів, що відбувається в Римі, кардинал Жан-Клод Оллеріш, SJ, архиєпископ Люксембурзький, зазначив, що молодих людей обʼєднує прагнення бути будівничими миру.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

Від 29 липня до 3 серпня 2024 р. в Римі відбувається XIII паломництво Міжнародної асоціації міністрантів (CIM), в якій беруть участь хлопці та дівчата із майже 20 країн та 88 дієцезій Католицької Церкви. В понеділок, 29 липня 2024 року, відбулося урочисте відкриття цієї події прес-конференцією, під час якої виступили кардинал Жан-Клод Оллеріш, SJ, архиєпископ Люксембурзький та очільник CIM, преосвященний Йоганнес Вюббе, єпископ-помічник Оснабрюкський та Голова Комісії у справах молоді Німецької Єпископської Конференції, а також Тобіас Кнелл, генеральний секретар CIM і три міністранти з Німеччини та інших країн.

Пережити досвід різноманітності та єдності

За словами кардинала Олерріша, обране гасло «З тобою», взяте із книги пророка Ісаї, є «дорогоцінним нагадуванням про Божу близькість, обіцянкою, яка є одночасно втіхою і заохоченням: Бог, насправді, не тільки супроводжує нас, але й підтримує в кожному викликові». «Це дуже важливо, особливо для сучасної молоді», – підкреслив він. Кардинал зазначив, що «паломництво дає можливість пережити досвід різноманітності та єдності, що не є чимось само собою зрозумілим, особливо перед обличчям щоденних новин про війни, страждання та несправедливість». Архиєпископ Люксембурзький підкреслив, що всіх міністрантів обʼєднує єдине прагнення – «бути будівничими миру».

Молодих людей обʼєднує віра

Преосвященний Йоганнес Вюббе, Голова Молодіжної комісії Німецької єпископської конференції, говорив про глибоку віру, яка обʼєднує цих молодих людей. «Ми пишаємося їхнім сміливим прикладом та можемо багато чого навчитися у них. Це служіння, є яскравим свідченням у той час, коли молодим людям часто важко бути активною присутністю в Церкві», – додав він. Єпископ повідомив, що під час зустрічі з Папою Франциском, яка відбудеться на площі святого Петра 30 липня ввечері, окрім гурту Syndikath (з дієцезії Лімбурга, Німеччина), виступатиме Хор народів, що складається з 500 паломників з усіх зареєстрованих країн. Він підкреслив, що «це паломництво має на меті сприяти інклюзії, тому потреби хлопців та дівчат з обмеженими можливостями будуть враховані особливим чином».

Творити спільноту з однолітками

Троє молодих людей поділилися своїм досвідом служіння. Вони зазначили, що бути міністрантами, означає творити спільноту з іншими однолітками, але також і більш близьке спілкування з Богом. За їхніми словами, це також є можливістю висловити свої почуття та обмінятися думками. Кардинал Оллеріш, зі свого боку, додав, наскільки важливо для цих молодих людей відчувати, що дорослі покладають на них свою довіру.