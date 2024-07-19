Розпочинається візит кардинала Пʼєтро Пароліна в Україну

Ключовою подією візиту Державного Секретаря Святого Престолу в Україну є участь як Папського Легата у заключному богослужінні паломництва у Бердичеві. Орієнтовна програма його візиту включає також зустрічі з представниками влади та релігійними лідерами і відвідини Одеси.

VATICAN NEWS

У п’ятницю, 19 липня 2024 р., на акаунті Державного Секретаріату Святого Престолу в соціальній мережі "X" було повідомлено про те, що Державний Секретар кардинал Пʼєтро Паролін вирушить в Україну як спеціальний Посланець Святішого Отця з нагоди заключних богослужінь паломництва в Бердичеві. Програма його візиту, що триватиме від 19 до 24 липня, включає коротку зупинку в Курії Львівського римо-католицького Митрополита, візит до Одеси, Святу Месу в Бердичеві з нагоди завершення паломництва українських католиків, візит до греко-католицького катедрального собору в Києві, зустріч з Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким Блаженнішим Святославом Шевчуком, зустріч з представниками влади та релігійними лідерами.