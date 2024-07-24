Кардинал Паролін зустрівся з двома священниками, звільненими з полону

Наприкінці свого візиту в Україну Державний Секретар Святого Престолу зустрівся зі священниками-редемптористами, які перебували в російському полоні.

VATICAN NEWS

У вівторок, 23 липня 2024 р. завершився візит кардинала П’єтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, який перебував в Україні як спеціальний посланець Святішого Отця з нагоди заключних богослужінь паломництва в Бердичеві. Перед тим, як залишити країну він зустрівся у Львові з двома греко-католицькими священниками, які нещодавно були звільнені з російського полону. Про це зазначається в офіційному підсумку візиту, опублікованому у ватиканському часописі «L’Osservatore Romano».

Після обіду, 23 липня, кардинал Паролін виїхав з Києва і по дорозі до Польщі зупинився у Львові, де зустрівся з отцями-редемптористами Богданом Галетою та Іваном Левицьким, які були звільнені з російського полону 28 червня 2024 року. У братерській розмові Посланець Святішого Отця поцікавився умовами їхнього ув'язнення та теперішнім станом, зокрема станом здоров'я. Обидва священники висловили вдячність за молитви та невтомну турботу Святішого Отця та Святого Престолу за їхню долю.

Відтак, у середу, 24 липня, після ночівлі в Апостольській Нунціатурі у Варшаві, Державний Секретар Святого Престолу повернувся до Ватикану. Програма його візиту, який тривав від 19 до 24 липня, включала коротку зупинку в Курії Львівського римо-католицького Митрополита, візит до Одеси, Святу Месу в Бердичеві з нагоди завершення паломництва українських католиків, візит до греко-католицького катедрального собору в Києві, зустріч з Верховним Архиєпископом Києво-Галицьким Блаженнішим Святославом Шевчуком, візит до педіатричної лікарні «Охматдит», зустрічі з представниками влади та релігійними лідерами.