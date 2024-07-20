Кардинал Паролін завершив відвідини Одеси: молимося за вас і просим про молитву

Візит Державного Секретаря Святого Престолу до Одеси завершився відвідинами греко-католицького храму святого Архистратига Михаїла. Перед тим він побував у порту та в православній катедрі Преображення, зруйнованій російською ракетою.

о. Маріуш Кравєц, SSP - Одеса

З катедрального собору Одесько-Сімферопольської дієцезії, відвідинами якої вранці, 20 липня 2024 р., розпочалися відвідини Одеси в рамках його візиту в Україну, Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін поїхав до Одеського порту.

Портова інфраструктура є обʼєктом постійних обстрілів. Там гостя з Ватикану зустрів голова Одеської ОВА Олег Кіпер, який розповів кардиналу Пароліну про історію та роль Одеського порту, а також про те, як на початку війни росіяни блокували порт, перешкоджаючи транспортуванню зерна. Він вручив кардиналу Пароліну символічний подарунок – мішечок із гербом України, наповнений зерном. Такий самий мішечок передали для Папи Франциска. Державний Секретар вручив присутнім пам'ятну медаль понтифікату Папи Франциска.

Наступним етапом візиту до Одеси стало відвідування православного собору Преображення Господнього УПЦ, який був зруйнований влучанням російської ракети. Він був обстріляний в ніч на 23 липня 2023 року, і з-під завалів вдалося врятувати лише ікону Божої Матері. Ракета влучила у вівтарну частину храму і проникла на шість метрів у землю. Кардинал Паролін мав змогу побачити масштаб завданої шкоди і прогрес у відбудові храму, макет якого йому показали. Образ Богородиці, який вдалося врятувати, тепер знаходиться при вході до храму.

Завершальним моментом візиту до портового міста стала зустріч з невеликою греко-католицькою громадою в церкві святого архистратига Михаїла на околиці Одеси. У короткому привітанні кардинал Паролін подякував усім, хто прийшов на цю зустріч, підкресливши, що приносить вітання від Папи Франциска, його близькість і благословення.

«Ви знаєте, наскільки Папа Франциск близький з Україною в ці важкі часи і наскільки він близький з усіма вірними католиками, як латинського, так і греко-католицького обряду, і з усіма жителями цієї країни. І він також заохочує вас через мене бути, як каже Святе Письмо, сильними і терпеливими в усьому. Я вважаю, що це найпрекрасніше заохочення: бути сильними в ці моменти труднощів, страждань, болю. І терпеливими, терпеливими в надії на те, що ця ситуація може скоро закінчитися і Україна зможе відновити мир, щоб кожен міг мирно жити на своїй батьківщині і мирно працювати», – сказав кардинал Паролін, запевняючи присутніх у своїх молитвах і прохаючи про молитву за Папу та його співробітників. На завершення він уділив присутнім своє благословення.