Кардинал Паролін в Києві: візит до лікарні «Охматдит» і до Софіївського собору

Місце, де особливо проявляється злоба війни – педіатрична лікарня, в яку влучила російська ракета, та духовне серце України – національний заповідник «Софія Київська».

о. Маріуш Кравєц, SSP - Київ

Добігає до завершення візит в Україну Державного Секретаря Святого Престолу. Вранці, 23 липня, кардинал Пʼєтро Паролін відвідав педіатричну лікарню «Охматдит», яка два тижні перед тим постраждала від влучання російської крилатої ракети. Його зустріли Міністр охорони України Віктор Ляшко та Генеральний директор лікарні Володимир Жовнір. Директор розповів про діяльність лікарні і про руйнування, спричинені обстрілом. Державний Секретар Святого Престолу оглянув зруйнований корпус, побувавши і в знищеному кабінеті головного лікаря.

Візит продовжився відвідинами діючих корпусів лікарні, яка постаралася якнайшвидше відновити діяльність усіх структур, які було можливо відновити, оскільки заклад оснащений унікальним обладнанням, необхідним для надання допомоги малим пацієнтам. Посланець Святішого Отця поблагословив дітей, які вже у своєму юному віці зустрілися з невимовними стражданнями, звернувся зі словами підбадьорення до батьків і родичів та зі словами подяки – до лікарів і медперсоналу. З керівництвом лікарні також обмінялися думками про співпрацю з ватиканською педіатричною лікарнею «Bambino Gesù».

З лікарні Державний Секретар Святого Престолу разом із супроводом від’їхав до Національного заповідника «Софія Київська», де гостей зустріла генеральна директорка Неля Куковальська. Кардинал Пʼєтро Паролін оглянув собор Святої Софії та історичну експозицію. Побачивши величну мозаїку Богородиці Оранти, він запропонував піднести молитву до Пречистої Діви, тож члени ватиканської делегації заспівали латинською мовою Марійський гімн «Salve Regina» (Радуйся Царице, Мати Милосердя). На завершення відвідин Державний Секретар залишив запис у книзі почесних гостей.