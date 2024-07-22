Кардинал Паролін: знайте, що Папа присвячує особливу увагу вашій батьківщині

Четвертий день візиту Державного Секретаря Святого Престолу в Україну був присвячений зустрічам з представниками влади та з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, а також відвідинам столичного римо-католицького храму святого Миколая.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / о Маріуш Кравєц, SSP

Понеділок, 22 липня 2024 р., – це четвертий день візиту в Україну кардинала П’єтро Пароліна, Державного Секретаря Святого Престолу, якого Папа Франциск призначив своїм легатом на відпустові святкування у Бердичеві, які відбулися в неділю, 21 липня.

Як сам папський посланець анонсував, відвідуючи в неділю ввечері осідок Глави УГКЦ, понеділок був присвячений зустрічам з представниками влади, а саме – з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і Головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Про ці зустрічі й про теми, які обговорювалися, повідомили інституційні аккаунти в соціальних мережах. І прем'єр-міністр, і голова українського парламенту подякували кардиналу Пароліну за його присутність, що є знаком уваги до ситуації в країні.

Зустріч в осідку уряду (фото: kmu.gov.ua)

За інформацією з урядових джерел, серед тем, які обговорювалися з прем'єр-міністром Шмигалем, були надання гуманітарної допомоги та сприяння процесу репатріації українських дітей, які були депортовані до Росії, та обмін полоненими. У зустрічі брав участь голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук також подякував за підтримку та солідарність, яку Святий Престол висловив українському народові. В зустрічі брали участь також парламентарі, що входять до депутатської групи дружби між Святим Престолом та Україною.

(фото: Пресслужба Верховної Ради)

Після обіду кардинал П’єтро Паролін у супроводі Апостольського нунція в Україні прибув до столичного римо-католицького храму святого Миколая, парафією при якому опікуються священники зі Згромадження Облатів Непорочної Діви Марії. У цьому храмі розміщений Національний будинок органної і камерної музики України й приміщення досі не повернене католицькій спільноті. У вересні 2021 року в костелі спалахнула пожежа, яка завдала значної шкоди, знищивши також орган, встановлений понад сорок років тому.

Кардинал Паролін привітав присутніх, зазначаючи, що приносить не лише свої вітання, але й вітання також Святішого Отця. «Ви знаєте, що Папа Франциск з великою любов'ю та прихильністю супроводжує вас і завжди має особливу увагу до вашої батьківщини та ситуації війни, в якій вона перебуває. Він молиться за вас, а також дає конкретні знаки. Моя присутність тут, серед вас, також бажає бути знаком любові та прихильності Папи до вас і до всієї України», – сказав він, додаючи, що Папа також поінформований про ситуацію з цим храмом, уважно слідкує за цією темою за допомогою своїх співробітників, «сподіваючись, що одного дня, якнайдше, ситуація розв’яжеться і ви будете як в своєму домі в цій прекрасній церкві».

На завершення Державний Секретар Святого Престолу запросив присутніх проказати разом молитву, згадавши у ній про Папу, але також молячись за Україну, за мир, за цю парафію. Після проказування молитви «Отче наш» українською мовою, кардинал Паролін запросив проказати також молитву «Радуйся, Маріє», звертаючи увагу на образ Остробрамської Божої Матері, який вцілів під час згаданої пожежі.

З храму святого Миколая Державний Секретар Святого Престолу повернувся до апостольської нунціатури, де відбулася зустріч з представниками Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.