Адміністрація майна Апостольської Столиці: звіт за 2023 рік

Окрім представлених здобутків у звіті відзначаються зусилля Адміністрації майна Апостольської Столиці спрямовані на адаптацію технологічних інструментів та співпрацю з професіоналами у секторі управління.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

Адміністрація майна Апостольської Столиці (APSA) виділила 37,9 млн. євро на місію Папи і збільшила активи на 7,9 млн. євро. Ці дані випливають з опублікованого у понеділок, 29 липня 2024 р., фінансового звіту цього ватиканського органу за 2023 рік.

Управління цінними паперами

У сфері управління цінними паперами 2023 рік показав економічний профіцит у розмірі 27,6 мільйона євро. Таке управління здійснюється з низьким рівнем ризику та доведеним соціальним ефектом, відповідно до соціальної доктрини Церкви. Адміністрація інвестувала свої кошти в міжнародні цінні папери, цінні папери з фіксованим доходом та інші фінансові активи. Вона надавала поради, забезпечувала фінансові рішення та доступ до ринків капіталу для дикастерій Римської курії й інших структур Святого Престолу з метою диверсифікації інвестицій та розподілу ризиків, шляхом отримання найкращого можливого прибутку в рамках мандату Інвестиційного комітету. Інвестиційна політика продовжувала характеризуватися належним балансом між ризиком та середньо і довгостроковою прибутковістю.

Управління нерухомістю

APSA управляє безпосередньо або через дочірні компанії в Італії та за кордоном більш ніж п'ятьма тисячами об'єктів нерухомості: 4249 об'єктів розташовані в Італії, з яких 92% – в Римській провінції. Найбільша концентрація об’єктів зосереджена на територіях, безпосередньо прилеглих до Держави-Міста Ватикану: 64% – в центральних районах, 19% – у сусідніх районах і 17% – у передмістях.

Управління нерухомістю, згідно звіту, має профіцит у 35 мільйонів євро (проти операційних доходів у 73,6 мільйона євро), а прагнення APSA спрямовані на досягнення ще кращих результатів шляхом адаптації використовуваних технологічних інструментів, а також через співпрацю з фахівцями в цьому секторі, щоб скоротити час між вивільненням об'єктів нерухомості та їх подальшою здачею в оренду. Тому адміністрація покладається на зовнішню співпрацю, але вона не стосується безпосереднього управління об'єктами нерухомості, а лише якнайшвидшого виведення на ринок об'єктів нерухомості, що вивільнилися.

Крім того, було переписано і доповнено нові Правила лізингу, які по-новому визначають всі умови, що встановлюють взаємну поведінку та відповідальність перед користувачами. Алгоритм розрахунку справедливої вартості також був переглянутий з метою отримання більш точних та актуальних оціночних показників. 19,2% об'єктів APSA здаються в оренду за вільними ринковими ставками; 10,4% – за субсидованими орендними ставками; 70,4% – за нульовою орендною платою.

Досягнуті результати

За результатами звіту, затвердженого відповідними органами контролю, прибуток за 2023 рік становить 45,9 млн. євро. Це дозволило Адміністрації майна Апостольської столиці виділити 37,9 млн євро на місію Папи через підтримку Римської Курії, а також збільшити свої активи на 7,9 млн євро. «Ці результати, – пояснює архиєпископ Джордано Піччінотті, очільник APSA, – були досягнуті завдяки переконанню, що ми повинні постійно працювати над збільшенням потоку доходів, щоб покрити витрати, не впливаючи на активи Святого Престолу і не передбачаючи продажу інституційної власності».