Папа полякам: у своїх гуманітарних проектах пам’ятайте про дітей України

У контексті Національного дня польських дітей війни, який відзначається у Польщі, Папа Лев XIV закликав поляків не забувати про дітей, які сьогодні в різних частинах світу страждають через збройні конфлікти.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У Польщі 10 вересня відзначається Національний день польських дітей війни – день роздумів і пам'яті про наймолодших, найбільш беззахисних жертв Другої світової війни. Папа Лев XIV згадав про це наприкінці загальної аудієнції, яка в середу, 10 вересня 2025 р., відбувалася на площі Святого Петра у Ватикані. Він використав цю нагоду, щоб нагадати про страждання дітей і в сьогоднішніх війнах. Вітаючи польських прочан, Святіший Отець сказав:

«Сьогодні ви відзначаєте Національний день польських дітей війни, який символічно вшановує їхні страждання та їхній внесок у відновлення Польщі після Другої світової війни. Пам'ятайте у своїх молитвах і гуманітарних проектах також про дітей України, Гази та інших регіонів світу, що потерпають від війни. Поручаю вас і дітей, які сьогодні страждають, опіці Пречистої Діви Марії, Цариці миру, і від щирого серця вас благословляю».