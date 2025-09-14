Папа: Синод Єпископів – засіб зміцнення сопричастя з Наступником святого Петра

Завершуючи недільну молитовну зустріч з паломниками, Папа Лев XIV згадав про 70-річчя створення папського Синоду єпископів. Він також подякував за молитви й побажання з нагоди його 70-річчя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після проказування молитви «Ангел Господній» у неділю, 14 вересня 2025 р., Папа Лев XIV нагадав про те, що наступного дня припадає 60-річчя створення ватиканського Синоду єпископів. «Завтра, – сказав він, – виповнюється 60 років від заснування Синоду єпископів, пророчої інтуїції святого Павла VI, щоб єпископи могли ще більше і краще здійснювати сопричастя з Наступником святого Петра. Бажаю, щоб ця річниця викликала оновлене прагнення до єдності, синодальності та до здійснення місії Церкви».

Святіший Отець привітав різні групи прочан, чимало з яких тримали в руках вітальні плакати, адже цього дня Папі Леву виповнилося 70 років життя. Тож перед тим, як попрощатися, він сказав кілька подячних слів: «Дорогі друзі, здається, що ви знаєте, сьогодні мені виповнюється сімдесят років. Я дякую Господу, своїм батькам і всім, хто згадав мене у своїх молитвах. Велике спасибі всім! Дякую!».