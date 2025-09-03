Папа: я близький як ніколи з населенням Судану; настав час розпочати щирий діалог

Завершуючи загальну аудієнцію в першу середу вересня, Папа Лев XIV скерував думку до суданців, які страждають від стихійних лих та епідемії, що загострили й без того важке становище людей, спричинене війною, яка триває від 2023 року.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Із Судану, особливо з Дарфуру, надходять трагічні новини», – цими словами, сказаними перед тим, як завершити загальну аудієнцію, що в середу, 3 вересня 2025 р., відбувалася на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Лев XIV нагадав паломникам і громадськості про ще одну війну, яка точиться на африканському континенті від квітня 2023 року, забравши, за різними даними, понад 40 тисяч життів та змусивши щонайменше 13 мільйонів людей залишити свої домівки. Важка ситуація, спричинена, зокрема, боями за місто Ель-Фашир, що в південно-західному регіоні Дарфур, загострилася спалахом холери та зсувом ґрунту в Тарасіні. Про все це згадав Святіший Отець.

«В Ель-Фаширі численні цивільні особи опинилися в пастці у місті, потерпаючи від голоду та насильства. У Тарасіні руйнівний зсув ґрунту спричинив численні жертви, залишивши після себе біль і відчай. І, ніби цього було недостатньо, поширення холери загрожує сотням тисяч людей, які вже й так виснажені. Я як ніколи близький з населенням Судану, особливо з сім'ями, дітьми та переміщеними особами. Я молюся за всіх загиблих», – сказав Лев XIV, додаючи: «Звертаюся з палким закликом до відповідальних осіб та міжнародної спільноти забезпечити гуманітарні коридори та вжити скоординованих заходів для припинення цієї гуманітарної катастрофи. Настав час розпочати серйозний, щирий та всеосяжний діалог між сторонами, щоб покласти край конфлікту та повернути народові Судану надію, гідність і мир».