Лев XIV: єдиною відповіддю на конфлікти має залишатися дорога миру

У інтерв’ю для книги «Лев XIV: громадянин світу, місіонер XXI століття», Святіший Отець міркує про необхідність шукання шляхів до миру, відчуття спільності у Церкві та деякі особисті вподобання.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Salvatore Cernuzio – Ватикан

У неділю, 14 вересня 2025 р., інформаційний католицький портал «CRUX» та іспаномовна газета «El Comercio» опублікували уривки з книги-інтерв’ю Еліз Енн Аллен з Папою Левом XIV «Лев XIV: громадянин світу, місіонер XXI століття», яка 18 вересня з’явиться на полицях книгарень іспанською мовою, опублікована у видавництві «Penguin Perú». У інтерв’ю Святіший Отець розповідає, зокрема, про деякі біографічні деталі, ділиться думками про зусилля на благо миру, закликає до діалогу й відзначає необхідність прямувати у Церкві разом. Видання книги заплановане також англійською та португальською мовами.

Прямувати до миру

Відповідаючи на запитання про служіння на користь миру, Святіший Отець звернув увагу на свої заклики, які він адресує в контексті війни в Україні протягом останніх місяців. Всі вони наголошують, що «єдиною відповіддю є мир». «Після цих років безглуздих вбивств людей з обох сторін – у цьому конкретному протистоянні, але й в інших конфліктах – я вважаю, що людей потрібно якось пробудити, щоб вони зрозуміли, що існує інший шлях вирішення цього питання», – зазначає він, продовжуючи надіятися на мир, оскільки вірить в людську природу. За його словами, існують лихі діячі та спокуси зійти з дороги на користь миру, але необхідно «заохочувати людей дотримуватися вищих цінностей» і наполягати на тому, щоб «діяти по-іншому». Таким чином, Лев XIV закликає до діалогу. «Теоретично Організація Об'єднаних Націй (ООН) повинна бути тим майданчиком, де вирішуються багато з цих питань. На жаль, загальновизнаним є той факт, що ООН, принаймні на даний момент, втратила свою здатність єднати людей навколо багатосторонніх питань», – розмірковує він. На думку Папи, потрібно нагадувати собі про потенціал людства у подоланні насильства та ненависті, які лише дедалі більше привносять поділи.

Спільність шляху єдності

Серед різних тем з життя Церкви, які піднімаються у інтерв’ю, виділяється концепція синодальності. Святіший Отець пригадує, що іноді єпископи можуть відчувати загрозу, оскільки думають, що синодальність позбавить їх влади. Натомість процес синодальності у Церкві є способом описати, як ми можемо об’єднатися, «бути спільнотою та шукати єдності як Церква», яка зосереджена не стільки на інституційній ієрархії, скільки на відчутті спільності. «Не йдеться про те, щоб перетворити Церкву на своєрідний демократичний устрій правління, оскільки, якщо поглянути на багато країн сучасного світу, демократія не обов’язково є ідеальним рішенням для всього, – ділиться Лев XIV. – Йдеться радше про те, щоб поважати і розуміти життя Церкви таким, яким воно є, і сказати: “Ми повинні зробити це разом”».

Любов до Перу та спортивні уподобання

Папа, відчуваючи себе американцем, також відзначає свою любов до перуанського народу. «Я провів половину свого життя на служінні в Перу, тому латиноамериканська перспектива для мене дуже цінна», – ділиться він. Для нього служіння Наступника апостола Петра охоплює ще довгий процес навчання, адже тут все є новим, однак душпастирський вимір служіння для нього досі залишається найлегшим.

В інтерв’ю співрозмовники торкаються теми Чемпіонату світу з футболу 2026 року. «За кого ви вболіваєте?» – запитує інтерв’юер. «Мабуть, за Перу, просто через емоційні зв’язки, якщо можна так сказати. Я також великий вболівальник Італії», – відповідає Святіший Отець. Він розповідає, що інші чули, що він є також уболівальником бейсбольної команди «White Sox», однак додає: «як Папа я вболіваю за всі команди».