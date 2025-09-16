Співчуття Папи з приводу смерті герцогині Кентської

У телеграмі Лев XIV висловлює співчуття британському королю Чарльзу з приводу похорону герцогині Кентської Кетрін, яка померла 4 вересня у віці 92 років.

Папа Лев XIV надіслав телеграму, в якій висловлює свої найщиріші співчуття королю Чарльзу III з приводу смерті герцогині Кентської Кетрін, що сталася в ніч на 4 вересня в Кенсінгтонському палаці. Їй було 92 роки.

З приводу похорону герцогині, запланованого на сьогодні, 16 вересня, Лев XIV висловлює свою близькість «у цей час скорботи» членам королівської родини, герцогу Кентському, їхнім дітям та онукам. Папа ввіряє її благородну душу Божому милосердю, дякуючи їй за її відданість благодійній діяльності та турботі про найуразливіших осіб. На завершення телеграми Святіший Отець уділяє своє апостольське благословення «як запоруку утіхи і миру у Воскреслому Господі».

Похорон відбудеться у Вестмінстерському соборі, оскільки герцогиня була католичкою. Герцогиня народилася в аристократичній родині в Йоркширі і увійшла до королівської родини в 1961 році, коли вийшла заміж за герцога Кентського, онука короля Георга V.

У Римі, в Англійському коледжі о 17 годині, архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар Святого Престолу у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, зачитає послання, надіслане Папою Левом з нагоди похорону в Лондоні та під час Святої Меси в пам'ять про герцогиню Кентську.