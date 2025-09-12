Папа під час розмови з новими єпископами: ми разом у цьому служінні

Спілкуючись з єпископами, які були призначені протягом року, Святіший Отець відповів на їхні запитання, наголосивши на потребі бути близьким до Христа та відважним перед різними труднощами.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У четвер, 11 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в залі синодальних засідань у Ватикані новопризначених єпископів, які прибули до Риму для тижневого вишколу для єпископів, призначених протягом року. Після своєї промови Святіший Отець продовжив зустріч у формі спілкування, відповідаючи на запитання та ділячись думками про особливості єпископського служіння та виклики, які стосуються життя Церкви.

Приймаючи нововисвячених єпископів, Папа Лев XIV наголосив на тому, що вони були покликані, щоб бути Господніми апостолами та слугами віри народу.

Слухати і вести діалог

Папа підкреслив, зокрема, цінність душпастирського досвіду, набутого єпископом, вказав на цінність свідчення, здатність оновлювати свій контакт зі світом, щоб відповідати на питання, які виникають у людей нашого часу, а також перелічив виклики та проблеми, з якими єпископ стикається на початку свого служіння. Він вказав присутнім на необхідність залишатися близькими до Бога та знаходити час для молитви. При цьому Наступник апостола Петра закликав нових єпископів бути завзятими учнями, які не бояться перших труднощів, пастирями, близькими до людей і священників, милосердними й рішучими, також і тоді, коли йдеться про виконання суддівської влади, а також здатними слухати і провадити діалог, а не лише виголошувати проповіді.

Відтак Святіший Отець додав кілька слів про синодальність, яка є не душпастирським методом, а «стилем Церкви, стилем слухання та спільного віднаходження місії, до якої ми покликані». Він закликав єпископів цінувати роль й інтеграцію мирян у життя Церкви та служити «беззбройному і обеззброюючому» миру, бо «мир є викликом для всіх!».

На завершення свого неформального звернення Лев XIV закликав якнайшвидше вирішувати питання, що стосуються неналежної поведінки духовенства: «Їх не можна відкладати в довгий ящик, їх потрібно розглянути з милосердям і справжньою справедливістю стосовно жертв й обвинувачених». Перед тим як відповісти на запитання нових єпископів, він подякував їм за те, що вони прийняли нове служіння. «Я молюся за вас, Церква цінує сказане вами “так”, ви не самотні, ми разом несемо цей тягар і разом звіщаємо Євангеліє Ісуса Христа», – сказав Святіший Отець.

Довіряти Богові

Одне із запитань стосувалось соціальних мереж. У відповідь Папа зазначив, що необхідно бути обережними у їхньому використанні, адже ризик стосується того, що «кожен вважає себе вправі говорити все, що завгодно, навіть неправду», і додав: «Бувають моменти, коли досягати істини буває боляче», але це необхідно. У цьому контексті буде корисним скористатися допомогою професіоналів у сфері комунікації, тих людей, які мають відповідну підготовку. Отож, як підсумував він, потрібні «спокій, розсудливість і допомога спеціаліста».

Відповідаючи на запитання про деякі виклики для нових єпископів, Святіший Отець поділився своїм досвідом, закликаючи довіряти Божій благодаті, яка підтримує у цьому служінні, визнавати свої обдарування й обмеження, наприклад, потребу в допомозі інших, можливо, доброго єпископа-емерита, а також застеріг від спокуси створити власну групу та «закритися» в ній.

Під час діалогу були порушені інші теми з життя Церкви, відповідаючи на що Лев XIV закликав єпископів до співпраці й близькості до Божого люду.