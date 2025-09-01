Папа на початок Генеральної капітули августиніанців: Дух Святий промовляє і сьогодні

Слухання, покора та єдність – такими є три поради, які Папа Лев XIV залишив своїм співбратам-августиніанцям, проповідуючи під час Святої Меси з нагоди початку їхньої Генеральної капітули.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Святий Дух промовляє, сьогодні так само, як у минулому. Робить це через “penetralia cordis” та через братів і через життєві обставини», – підкреслив Папа Лев XIV, проповідуючи під час Святої Меси з нагоди початку Генеральної капітули Ордену святого Августина, яку він у понеділок, 1 вересня 2025 р., очолив у римській базиліці святого Августина. На початку проповіді він назвав капітулу «моментом благодаті для Августиніанського Ордену та для всієї Церкви». Нагадаємо, що о. Роберт Превост, який сьогодні є Наступником святого Петра, від 2001 до 2013 року очолював Орден святого Августина.

(@Vatican Media)

Слухання Бога та одні одних

На початку проповіді, зважаючи на те, що Євхаристійне богослужіння звершувалося згідно з формуляром призивання Святого Духа, Папа заохотив молитися про те, щоби Він, завдяки Кому Христова любов оселилася а наших серцях, провадив день за днем їхню працю. Цитуючи отця Церкви з IV століття Дідима Сліпого, який писав про П’ятидесятницю як про «щедре і нестримне переважання Святого Духа», Лев XIV закликав просити в Господа, щоб так було й для учасників капітули. Щоб Святий Дух «узяв верх понад будь-якою людською логікою “щедро і нестримно”, щоб Третя Божа Особа стала головною дійовою прийдешніх днів». Тож наголосивши, що Святий Дух промовляє і сьогодні, проповідник сказав: «Ось чому важливо, щоб атмосфера капітули, у відповідності до багатовікової традиції Церкви, була атмосферою слухання, слухання Бога та слухання інших».

Багатомовність Містичного Тіла

Далі Лев XIV навів слова святого Августина, який, відповідаючи на провокаційне запитання про те, чому сьогодні не повторюється, як у день П’ятидесятниці, надзвичайний знак «ґлоссолалії», тобто, говоріння мовами, повчав, що на початку «кожен вірний говорив всіма мовами», тепер же «збір віруючих говорить усіма мовами»: всі мови наші, бо ми – члени тіла, яке говорить. «Найдорожчі, тут ви разом є членами Христового Тіла, що говорить усіма мовами. Якщо не всіма мовами світу, то без сумніву, всіма тими, які Бог знає, що вони необхідні для сповнення добра, яке Він у своїй провидінній мудрості вам доручає», – сказав Папа, заохочуючи учасників капітули пережити ці дні в щирих зусиллях спілкування та розуміння, цінуючи дар того, що саме їх «Отець Небесний скликав сюди для добра всіх».

(@Vatican Media)

Ніхто не знає відповідей на все

Наступним закликом Лева XIV до співбратів було «чинити все це зі смиренням». Він нагадав, що святий Августин, коментуючи розмаїття способів, у які Святий Дух протягом віків виливався на світ, вбачав у ньому заохочення «ставати малими перед обличчям свободи й незбагненності Божого діяння». «Ніхто не повинен думати, що має всі відповіді. Кожен повинен відверто ділитися тим, що має. Всі повинні з вірою приймати те, що надихає Господь», – мовив проповідник, вказуючи на те, що лише так Святий Дух зможе «навчити» і «нагадати» те, що говорив Ісус, закарбувавши це у серцях.

Те, що вносить поділи, – не від Бога

Врешті, ще однією спонукою для роздумів, яку Святіший Отець почерпнув для учасників капітули з текстів цієї літургіє, є цінність єдності. За його словами, те, що святий Павло писав коринтянам, можна з легкістю застосувати й до цього зібрання. «І тут, насправді, “кожному дається виявлення Духа на спільну користь” (1 Кор 12,7), і тут “все це чинить один і той же Дух, що розподілює кожному, як хоче” (12,11), і про вас також можна сказати, що “як […] тіло є одне, хоч і багато має членів, і всі члени тіла, хоч є їх і багато, становлять одне тіло, так і Христос” (12,12). Єдність нехай буде неодмінною метою ваших зусиль, але не тільки: нехай вона буде також критерієм перевірки ваших дій і спільної праці, бо те, що єднає, походить від Нього, а те, що розділяє, не може бути від Нього», – сказав Лев XIV, нагадуючи про повчання святого Августина, який у коментарі на П’ятидесятницю повчав, що як тоді різні мови, якою могла говорити людина, «були знаком присутності Святого Духа», так тепер знаком Його присутності є «любов до єдності».