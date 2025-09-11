Папа: Боже створіння допомагає відкривати надію також і під час випробувань

У посланні, надісланому через Державного Секретаря Святого Престолу учасникам конгресу, присвяченого взаєминам між наукою та релігією, Папа заохочує шукати «стежки», які дозволяють людині переступити сягнути далі, ніж усе те, що піддається вимірюванню».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Святий Августин є натхненником вказівок, якими Папа Лев XIV ділиться з учасниками XII Латиноамериканського конгресу з науки та релігії, який від 10 до 12 вересня 2025 р. відбувається у Папському університеті «Цариця Апостолів» у Римі на тему «Мови створіння. Наукова, філософська та теологічна герменевтика “Книги природи” як шлях надії».

У посланні, яке на ім’я ректора отця Хосе Енріке Оярсуна, L.C. надіслав Державний Секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін, зазначається, що Святіший Отець вітає організаторів й учасників наукової події та заохочує «шукати шляхи, які дозволяють людині вийти за межі всього того, що можна виміряти, щоб споглядати Міру без міри, вийти за межі всього того, що можна порахувати, щоб споглядати Число незчисленне, вийти за межі всього того, щодо чого можна помилитися, щоби споглядати Вагу, що не піддається зважуванню», що є цитатою з твору святого Августина «De Genesi ad littteram».

Таким чином, як зазначається у посланні, навіть не «вимовляючи жодного слова», Боже створіння проголошуватиме славу свого Творця, «а людина зможе чути Його послання надії не тільки в сяйві світлих днів свого існування, але й серед ночей тривоги та страждань, властивих людському буттю». З такими думками Папа, призиваючи Пречисту Діву Марію, просить Господа підтримати зусилля учасників конгресу, уділяючи їм Апостольське благословення

Міждисциплінарний простір між богослов'ям та природничими науками

Організований у співпраці з Фондом Diálogo entre Ciencia y Religión (DeCyR), Аргентинським відділенням «Руху Laudato si'» та Народним автономним університетом Пуебли (UPAEP), конгрес задуманий як простір для міждисциплінарних роздумів між представниками природничих наук, філософії та теології про багату символіку «Книги природи» та її актуальність у пошуку сенсу та надії.