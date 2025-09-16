Папа зустрівся з Католикосом всіх вірмен Ґареґіном II

Папа прийняв на аудієнції в Кастель-Ґандольфо Ґареґіна II, Католикоса-Патріарха Ечміадзинського Вірменської Апостольської Церкви. Це його перша зустріч з Левом XIV, але це четвертий Папа, з яким він зустрічається, починаючи з першої аудієнції з Іваном Павлом II у 2000 році.

Salvatore Cernuzio / Світлана Духович – Ватикан

У вівторок, 16 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції Католикоса Ечміадзинського Вірменської Апостольської Церкви Ґареґіна ІІ разом із членами делегації, яка його супроводжувала. Зустріч відбулася у літній папській резиденції Villa Barberini в Кастель-Ґандольфо, куди Святіший Отець прибув у понеділок, 15 вересня, у другій половині дня і звідки повернеться до Ватикану у вівторок ввечері.

Коментуючи цю зустріч у телефонній розмові з вірменською редакцією Радіо Ватикану – Vatican News, представник Вірменської Апостольської Церкви Ечміадзіна при Святому Престолі, архиєпископ Хаджаґ Барсамян зазначив, що вона відбулася в «братерській і щирій атмосфері, під час якої було обговорено різні церковні питання, а вірменський патріарх наголосив на долі вірмен Арцаха». За словами архиєпископа, Патріарх запросив Папу відвідати Вірменію, і обидва підтвердили необхідність миру. Миру, заснованого на справедливості, як підкреслив Ґареґін II.

Це перша зустріч Ґареґіна II з Левом XIV з моменту його обрання на Петровий престол 8 травня цього року, хоча це не перший візит вірменського патріарха до Ватикану. Перший візит відбувся 25 років тому, з нагоди Ювілею 2000 року, коли новообраний Ґареґін II, Католикос всіх вірмен, прибув до Ватикану 9 і 10 листопада, щоб зустрітися з тодішнім Папою святим Іваном Павлом II. Під час того візиту була підписана «Спільна декларація», спрямована на відновлення повної єдності між двома Церквами, на основі декларації, підписаної Святим Павлом VI і Його Святістю Васґеном I 12 травня 1970 року.

Друга зустріч з Папою Войтилою відбулася під час його Апостольського візиту до Вірменії 2001 року. Це був перший візит Папи до цієї країни. З Папою Венедиктом XVI Католикос Ечміадзинський зустрівся у 2008 з нагоди екуменічного богослуження у Ватикані. А з Папою Франциском він вперше зустрівся 2015 року у Ватикані, а потім у 2016 року в Вірменії під час Апостольського візиту Єпископа Риму до цієї країни. Опісля Ґареґін II та Папа Франциск мали ще три зустрічі: дві з них відбулися у 2018 році, і одна – у 2020 році.