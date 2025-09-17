Заклик Папи до припинення вогню в Газі: шанувати непорушну гідність кожного

Під час традиційних закликів наприкінці загальної аудієнції Папа Лев пригадав про палестинський народ у Газі, «який продовжує жити в страху і виживати в нестерпних умовах».

Світлана Духович – Ватикан

«Висловлюю свою глибоку солідарність з палестинським народом у Газі, який продовжує жити в страху і виживати в нестерпних умовах, вкотре вимушений покидати свої землі», – наголосив Папа Лев XIV, звертаючись до вірних наприкінці загальної аудієнції у середу, 17 вересня 2025 року. «Перед Всемогутнім Господом, який заповів “Не вбивай”, і перед усією історією людства кожна людина завжди має непорушну гідність, яку слід шанувати і берегти. Я повторюю заклик до припинення вогню, звільнення заручників, дипломатичного вирішення шляхом переговорів, повного дотримання міжнародного гуманітарного права. Я закликаю всіх приєднатися до моєї щирої молитви, щоб якомога швидше настав світанок миру і справедливості».