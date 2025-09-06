Папа Лев XIV: Богородиця вказує на першість Бога і потреби ближнього

Зустрічаючись з учасниками 26-го Міжнародного Марійського конгресу, Святіший Отець вказав на кілька аспектів Марійської побожності, які віддзеркалюють покликання всієї Церкви.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

У суботу, 6 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в залі Павла VI у Ватикані учасників двадцять шостого Міжнародного Марійського конгресу, який протягом 3-6 вересня відбувався в Римі. Під егідою Папської Міжнародної Марійської Академії, близько шістсот вчених-маріологів з чотирьох континентів зібрались для обговорення теми зустрічі: «Ювілей і синодальність: Церква з Марійським обличчям і діями». У своєму слові Святіший Отець підсумував аспекти, які лягли в основу роздумів учасників конгресу.

(@Vatican Media)

Побожність, яка охоплює всіх

Папа відзначив Марійський вимір та культ у Церкві, а також цінності, які з нього випливають та вселяють надію. «Ви вбачаєте в ювілеї та синодальності дві біблійні та богословські категорії, щоб ефективно висловити покликання й місію Матері Господа. Як жінка “ювілею”, Марія постає перед нами тією, що завжди здатна починати все заново, слухаючи Слово… Як “синодальна” жінка, вона вповні і по-материнськи залучена в дію Святого Духа, Який закликає прямувати разом, як брати і сестри, тих, хто раніше вважав, що має підстави залишатися відокремленими у своїй взаємній недовірі й навіть ворожнечі (пор. Мт. 5, 43-48)», – сказав Лев XIV. За його словами, Церква з марійським серцем інтегрує в собі «розум і почуття, тіло і душу, універсальне і місцеве, особу і спільноту, людство і всесвіт». «Марійська pietas й дії, орієнтовані на служіння надії та втіхи, звільняють від фаталізму, поверховості і фундаменталізму; вони серйозно ставляться до всіх людських реалій, починаючи з найменших і відкинутих; вони сприяють наданню голосу та гідності тим, хто приноситься в жертву на вівтарях старих і нових ідолів», – зазначив Святіший Отець.

Прямувати до єдності та служити Церкві

«Оскільки в покликанні Матері Господа можна відчитати покликання Церкви, Марійське богослов’я має завдання культивувати в усьому Божому народі насамперед готовність “почати заново” від Бога, від Його Слова, а також від потреб ближнього, зі смиренням й мужністю (пор. Лк 1, 38-39); а також бажання прямувати до єдності, що випливає з Пресвятої Трійці, аби свідчити світові про красу віри, плідність любові та пророцтво надії, яка не розчаровує», – вів далі Папа. За його словами, роздуми над таємницею Бога й історії крізь призму внутрішнього погляду Діви Марії, захищають нас від «містифікацій пропаганди, ідеології та хворобливої інформації, які ніколи не зможуть нести беззбройне та обеззброююче слово».

Святіший Отець відзначив різні ініціативи Папської Міжнародної Марійської Академії, щоб запропонувати Богородицю, «досконалу співпрацівницю Святого Духа» як послання та приклад, щоб будувати мости, руйнувати стіни і допомагати людству жити в мирі й гармонії різноманітності. «Дорогі друзі, нехай ваша Академія стає дедалі більше домівкою та школою, відкритою для всіх, хто бажає спрямувати свої знання з маріології на служіння Церкві», – сказав на завершення Лев XIV.