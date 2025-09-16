Папа провів телефонну розмову з католицьким парохом в Газі

Під час розмови з Левом XIV отець Ґабріеле Романеллі розповів про поточну ситуацію. Попри критичні обставини, римо-католицька парафія в Газі продовжує надавати допомогу 450 особам, які знайшли там прихисток.

Світлана Духович – Ватикан

У вівторок, 16 вересня 2025 р., вранці Папа Лев XIV, перебуваючи в літній резиденції в Кастель-Ґандольфо, провів телефонну розмову з отцем Ґабріелем Романеллі, настоятелем римо-католицької парафії в Газі, який поінформував його про ситуацію. Про це повідомила пресслужба Святого Престолу. «Парафія продовжує допомагати близько 450 особам, які знайшли там прихисток, та тим, хто звертається до них, роздаючи їжу та воду і тримаючи відкритою внутрішню аптеку, – зазначається у повідомленні. – Крім того, незважаючи на загострення конфлікту, продовжує свою діяльність ораторій з дітьми та молоддю, а також допомога літнім і хворим. Папа висловив свою стурбованість тим, що відбувається, і запевнив отця Ґабріеля та всіх, хто звертається до парафії, у своїй близькості та молитві».