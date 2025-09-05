Папа членам Ради молоді Середземноморʼя: паростки миру, де панує ненависть

Приймаючи на аудієнції Раду молоді Середземномор'я, Папа закликав робити свій внесок у побудову більш братерського світу.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Не бійтеся: будьте паростками миру там, де проростає насіння ненависті та образи; будьте ткачами єдності там, де переважають поляризація та ворожнеча; будьте голосом тих, хто не має голосу, щоб вимагати справедливості та гідності; будьте світлом і сіллю там, де згасає полум'я віри та смак життя. Не відступайте, якщо хтось вас не розуміє», – із таким заохоченням Папа Лев XIV звернувся до членів Ради молоді Середземномор’я, приймаючи їх у п’ятницю, 5 вересня 2025 р., в Апостольському палаці у Ватикані. Йдеться про юнаків і дівчат різних національностей, які представляють країни середземноморського регіону. Орган постав з ініціативи Італійської Єпископської Конференції як плід Середземноморських зустрічей, які з ініціативи Папи Франциска відбувалися 2020 року в Барі та 2022 року у Флоренції.

Теперішність надії

Вітаючи гостей, Святіший Отець зазначив, що з радістю приймає «у домі святого Петра» юнаків і дівчат, приналежних до різних національностей і культур, які «згуртовані єдиним великим прагненням», яким є прагнення «мирного співжиття між народами». Він подякував їм за свідчення того, що «діалог є можливим, що відмінності – це джерело багатства, а не протистояння, що ближній – це завжди брат, а не чужинець чи, що гірше, неприятель». Відзначивши, що зустрічі в Барі та Флоренції були натхнені баченням Слуги Божого Джорджо Ла Піри, світлої пам’яті мера, який був переконаний у тому, що мир у Середземномор’ї може стати основою миру в усьому світі, Лев XIV зауважив, що це бачення досі зберігає свою пророчу силу «в час, позначений конфліктами й насильством, де гонка озброєнь і логіка домінування переважають над міжнародним правом і спільним благом». «Але ми не повинні зневірятися, ми не повинні опускати руки! А ви, молоде покоління, завдяки своїм мріям і креативності, можете зробити фундаментальний внесок. Тепер, а не завтра! Бо ви – це сьогодення надії!» – наголосив Папа.

(@Vatican Media)

Завдання і знак

За словами Святішого Отця, зазначена рада є «завданням і знаком». Завданням, яке Папа Франциск доручив Церквам Середземномор’я під час зустрічі в Барі 2020 року, «відбудовувати зв’язки, які були розірвані», та знаком «покоління, яке не погоджується безкритично з тим, що відбувається, що не відвертає свій погляд і не чекає, коли хтось інший зробить перший крок», знак молоді, «яка уявляє краще майбутнє й докладає зусилля, щоб будувати його».

Плекати мир у власних серцях

«Мир є предметом обговорення лідерів країн, глобальних дискусій і, на жаль, часто зводиться до гасел. Натомість нам потрібно плекати мир у наших серцях і стосунках, давати йому розквітнути у щоденних вчинках, бути рушіями примирення у наших домівках, громадах, навчальних і трудових колективах, у Церкві та між Церквами», – вів далі Папа, зауваживши, що цей вибір не є легким, оскільки вимагає вийти з зони комфорту розсіяності та байдужості. Тож він закликав юнаків і дівчат надалі залишатися «знаками надії, тієї надії, яка не розчаровує, вкоріненої в Христовій любові».

«Бути знаками Христа означає бути Його свідками, проповідниками Його Євангелія, саме навколо того моря, з берегів якого вирушили перші учні. Горизонт віруючого – це не стіни і колючий дріт, а взаємна гостинність. Ось так духовна спадщина великих релігійних традицій, що зародилися в Середземномор'ї, може і надалі бути живою закваскою в цьому регіоні та за його межами, джерелом миру, відкритості до інших, піклування про створіння, братерства. Ті самі релігії були і часом ще й досі використовуються для виправдання насильства та збройної боротьби: ми повинні своїм життям спростувати ці форми блюзнірства, які затьмарюють Святе Ім'я Бога. Тому, разом з діяльністю, плекайте молитву та духовність як джерела миру та мови зустрічі між традиціями та культурами», – заохотив Лев XIV.