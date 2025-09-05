Папа прийняв у Ватикані Президента Польщі

Під час переговорів у рамках візиту присвятили також особливу увагу темі війни, що триває в Україні, та питанням європейської безпеки.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У п’ятницю, 5 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані Президента Польщі Кароля Тадеуша Навроцького, який опісля зустрівся з Державним Секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном, разом із архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків з державами і міжнародними організаціями.

(@VATICAN MEDIA)

Як інформує ватиканська пресслужба, під час дружніх переговорів у Державному Секретаріаті було обговорено соціально-політичну ситуацію в країні, зокрема цінності, на яких ґрунтується польське суспільство, та необхідність побудови консенсусу перед лицем викликів, на які воно має відповісти. У подальшому ході розмови було розглянуто питання міжнародного характеру, з особливою увагою до війни в Україні та безпеки Європи.