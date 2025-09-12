Папа прийняв у Ватикані Президентку Молдови

Під час переговорів у Державному Секретаріаті висловлено задоволення розвитком двосторонніх стосунків, висловивши сподівання на подальше зміцнення. Йшлося також про питання безпеки в контексті розвитку подій в Україні

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У п’ятницю, 12 вересня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції Майю Санду, Президентку Молдови, яка опісля зустрілася з кардиналом П'єтро Пароліном, Державним Секретарем Святого Престолу, разом із архиєпископом Полом Річардом Ґаллаґером, Секретарем у справах стосунків з державами та міжнародними організаціями.

(@VATICAN MEDIA)

Ватиканська пресслужба поширила повідомлення, в якому зазначається, що під час дружньої зустрічі в Державному Секретаріаті було висловлено задоволення наявними позитивними двосторонніми стосунками та побажання їх подальшого зміцнення. Далі розмова стосувалася ситуації навколо миру та безпеки на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях, з особливим акцентом на останніх подіях в Україні.